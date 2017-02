Ekstraklasa. Oficjalnie: Elvis Kokalović w Lechu Poznań

Lech ma kłopoty z limitem obcokrajowców spoza UE

- Jestem szczęśliwy z podpisania kontraktu. Wiem, że trafiłem do dużego klubu z dużymi oczekiwaniami. Mam nadzieję, że z Lechem będę walczył o trofea. Zespół walczy o mistrzostwo, poza tym gra w półfinale Pucharu Polski. Wierzę, że uda się te trofea zdobyć już w tym sezonie i powtórzyć ten sukces w kolejnym - powiedział piłkarz dla oficjalnego serwisu Lecha Poznań.. - Jego mocną stroną jest spokój przy wyprowadzaniu piłki po presją. Na boisku wykazuje się dużą inteligencją taktyczną, a także zdecydowaną grą w kontakcie. Ma też doświadczenie związane z grą z silnymi rywalami. W Turcji grał mecze przeciwko Fenerbahce i Galatasaray - zachwala piłkarza wiceprezes Kolejorza, Piotr Rutkowski.28-letni chorwacki stoper jest trzecim tej zimy wzmocnieniem Kolejorza (wcześniej dołączyli Mihai Radut, Wołodymyr Kostewycz). Lech sprowadza Kokalovicia w miejsce sprzedanego do Dynama Kijów węgierskiego piłkarza Tamása Kádára.Kokalović to były zawodnik chorwackiej młodzieżówki (w pierwszej reprezentacji nie zadebiutował). Jest wychowankiem Dinamo Badljevina, ale karierę seniorską zaczynał w Slavenie Belupo. Od 2013 roku gra w Turcji - najpierw w Konyasporze, ostatnio w Karabüksporze.W trwającym sezonie Kokalović wystąpił w ośmiu spotkaniach. Potem przez dwa miesiące leczył kontuzję. Turecki klub z powodu limitu obcokrajowców nie zgłosił go jednak do wiosennej części rozgrywek.Lech Poznań świetnie rozpoczął rundę wiosenną. Najpierw pokonali 3:0 Termalicę Bruk-Bet Nieciecza, a w ostatnią sobotę również tym samym wynikiem zakończył się mecz z Piastem w Gliwicach . Podopieczni Nenad Bjelica zajmują 4. miejsce i mają pięć punktów straty do prowadzącej Lechii Gdańsk Obowiązujący w piłkarskiej ekstraklasie limit dwóch obcokrajowców spoza Unii Europejskiej staje się problemem dla Lecha Poznań. Podczas meczu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza trener Nenad Bjelica z tego powodu miał ograniczone pole manewru.- Faworytem jest Legia, ale w przeciwieństwie np. do poprzedniego sezonu, reszta stawki pokazała zimą, że nie ma zamiaru jej łatwo odpuścić - mówi przed startem ekstraklasy były trener m.in. Cracovii i Podbeskidzia Bielsko-Biała, Robert Podoliński.20 goli w sparingach, żadnej porażki, pozyskanie perspektywicznego reprezentanta Ukrainy i zachowanie status quo w formacji ofensywnej - to zimowy bilans Lecha. Lecha, który zapowiada, że bić w tym sezonie będzie się o wszystko, i o mistrzostwo, i o Puchar Polski.