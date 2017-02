Antoine Griezmann w Manchesterze United? "Polak przydałby się im bardziej"

Zdaniem francuskiego Canal+ Griezmann doszedł już do porozumienia z Czerwonymi Diabłami i ustalił szczegóły kontraktu. Squawka wskazuje, że bez względu na to, jak blisko Francuz jest transferu na Wyspy, Manchester powinien rozważyć sprowadzenie innych zawodników.Brytyjscy dziennikarze wytypowali siedmiu graczy, którzy bardziej przydaliby się Jose Mourinho, wśród nich znalazł się Robert Lewandowski . - Ibrahimović ma 35 lat i choć wciąż jego poziom techniczny i fizyczny jest wyjątkowy, to Szwed czasu nie oszuka. Jego następcą mógłby zostać Polak. Grał dla Juergena Kloppa, gdy ten prowadził Borussię Dortmund , więc jest przyzwyczajony do pracy w defensywie, czegoś, na co Mourinho zwraca szczególną uwagę - czytamy w squawka.com.Oprócz Lewandowskiego serwis wskazał również na Edinsona Cavaniego, Alexisa Sancheza, Arturo Vidala, Marco Verattiego, Marcelo i Raphaela Varane'a. Sprowadzenie tych zawodników kosztowałoby jednak Manchester fortunę, więc zestawienie Squawka przypomina bardziej listę pobożnych życzeń , niż możliwe do przeprowadzenia wzmocnienia.Według serwisu transfermarkt Lewandowski jest najbardziej wartościowym graczem występującym w klubach Bundesligi . Napastnik jest obecnie wyceniany na 80 milionów euro.