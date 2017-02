Real Madryt wraca do korzeni. Wychowankowie tak ważni nie byli od dwóch dekad

La Fabrica, szkółka Realu Madryt, jest jedną z najbardziej produktywnych tego typu instytucji na świecie. W pięciu najsilniejszych ligach europejskich gra aż 41 zawodników wychowanych przez madrycką szkołę - żaden inny klub nie dorównuje pod tym względem Królewskim. Jednak przez blisko dwie ostatnie dekady Los Blancos bardziej, niż na wychowywaniu sobie przyszłych gwiazd, koncentrowali się na polityce Galacticos. Wprowadzona przez Florentino Pereza na początku XXI wieku koncepcja budowy zespołu na kupionych za rekordowe sumy zawodnikach zepchnęła Fabrykę w cień. Młodzi i utalentowani, od dziecka marzący o grze w barwach Realu chłopcy, wzmacniali inne zespoły La Liga. Odrzucono Juana Matę, który z Chelsea wygrał prestiżową Ligę Mistrzów, a z reprezentacją Hiszpanii triumfował na mistrzostwach świata i Europy, Juanfrana, kluczowego zawodnika w święcącym w ostatnich latach sukcesy Atletico Madryt, Roberto Soldado czy Alvaro Arbeolę. Real pod wodzą Florentino Pereza w erze komercjalizacji futbolu zaczął zapominać o swoich korzeniach i wartościach, które pozwoliły stać się mu według FIFA najlepszą klubową drużyną XX wieku.Madrycka szkółka diamenty szlifowała już w latach 60. Zespół, który w 1966 roku pokonał w finale Pucharu Mistrzów Partizan Belgrad, w całości składał się z piłkarzy będących obywatelami hiszpańskimi. Co więcej, trzech kluczowych graczy tamtej drużyny - Manuel Velazquez, Fernando Serena i Ramon Grosso - piłkarską edukację pobierało właśnie w La Fabrica.Przez dekady Castilla (drugi zespół Realu występujący na niższym szczeblu ligowym) dostarczała pierwszej drużynie gotowe materiały na gwiazdy. W 1980 roku Real Madryt B, jak nazywa się często Castillę, dotarł nawet do finału Pucharu Króla, eliminując po drodze takie drużyny jak Real Sociedad czy Athetlic Bilbao. Młodzież trofeum ostatecznie nie zdobyła. W finale uległa 1:6... Realowi Madryt. Cztery lata później wygrała rozgrywki Segunda Division i teoretycznie wywalczyła awans do hiszpańskiej ekstraklasy. Teoretycznie, bo występujący na najwyższym szczeblu pierwszy zespół w myśl przepisów uniemożliwił Castilli grę w Primera . Kilku zawodników z tej drużyny zostało jednak przeniesionych do kadry A, w tym legendarny Emilio Butrageuno, który rozpoczął erę "Piątki Sępa". Pięciu wychowanków Królewskich - wspomniany Butrageuno, Michel, Manolo Sanchis, Martin Vazquez oraz Miguel Pardeza - pozwoliło zdominować madrytczykom ligę hiszpańską w latach 1986-1990, zdobywając pięć kolejnych tytułów mistrzowskich i dwa Puchary UEFA. W tym czasie do pierwszej drużyny wskoczyli następni reprezentanci Fabryki, m.in. Jesus Solana, Chendo czy Ricardo Gallego. Był to bardzo urodzajny okres działalności madryckiej szkółki.Nie gorzej La Fabrica funkcjonowała także w latach 90., kiedy pierwszy zespół zasilili Raul Gonzalez, Guti i Iker Casillas. Na początku nowego tysiąclecia coś jednak w machinie do produkowania gwiazd zaczęło szwankować. Wraz z pojawieniem się nowego prezesa Florentino Pereza z sezonu na sezon madrycka młodzież miała coraz bardziej pod górkę. Projekt Galacticos zepchnął La Fabrica i jej wychowanków na boczny tor. Perez za cel postawił sobie stworzenie drużyny supergwiazd, która będzie globalną marką o ogromnym potencjale marketingowym. Młodzi, bez wyrobionego jeszcze w wielkim futbolu nazwiska piłkarze nie wpisywali się w wizję przedsiębiorczego działacza. Perez, z pochodzenia madrytczyk, a więc człowiek świadomy dziedzictwa Realu, mimo wszystko nie zrezygnował całkowicie z Castilli. Postanowił wykorzystać ją w swoim projekcie, choć zdecydowanie zmarginalizował jej znaczenie. Zapowiedział wprowadzenie polityki "Zidanes y Pavones" zakładającej tworzenie drużyny, w której u boku wielkich gwiazd grać będą adepci przygotowani przez Fabrykę. Czas pokazał jednak, że młodzież była selekcjonowana błędnie, a większość zawodników, którzy dołączali do kadry A, z różnych powodów nie była w stanie wspiąć się na poziom prezentowany przez o wiele bardziej rozpoznawalnych i doświadczonych kolegów. W zespole brakowało zbalansowania.Piłkarze tacy jak Fransico Pavon, Raul Bravo, Alvaro Mejia czy Javier Portillo znaleźli się w pierwszym zespole, ale nigdy nie wyglądali na jego integralną część. Odstawali umiejętnościami, co szybko zaczęło odbijać się na wynikach. Sid Love z brytyjskiego dziennika "Guardian" zwraca uwagę na finansowy aspekt polityki "Zidanes y Pavones": - Ogromne pieniądze wydawane na sprowadzenie gwiazd i ich kontrakty musiały odbić się na budżecie. Wychowankowie na liście płac byli nisko. Łatali w składzie dziury. Dziury, na których wypełnienie Perez nie miał pieniędzy. "Zidanes y Pavones" było niczym innym jak pakietem oszczędnościowym.Czy porażka tego rozwiązania wynikała z rzeczywistych błędów prezesa, czy też z gorszego pokolenia, na jakie trafiła La Fabrica? Wcześniejsze przykłady Maty, Juanfrana czy Arbeloi pokazują, że bardziej prawdopodobna wydaje się pierwsza teza. Rewolucja Pereza doprowadziła zresztą ostatecznie do jego rezygnacji ze stanowiska w 2006 roku. Klub popadł w marazm i przez sześć kolejnych sezonów nie potrafił przebrnąć 1/8 finału Ligi Mistrzów, najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie, które wygrywał częściej niż jakikolwiek inny zespół na Starym Kontynencie.Sytuacja zaczęła ulegać zmianie dopiero w sezonie 2013/2014, podczas drugiej przygody Pereza z Realem. Gdy ten wrócił w 2009 roku na Estadio Santiago Bernabeu, jego głównym celem i obsesją stała się La Decima - dziesiąty Puchar Europy. Działacz nie wyciągnął jednak wniosków i drugie podejście do Realu rozpoczął tak jak pierwsze, od wydania fortuny na gwiazdy, które miały dać podwaliny dla drugiej wersji projektu Galacticos. I choć piłkarsko trudno kwestionować sprowadzenie Cristiano Ronaldo czy Xabiego Alonso, budowana naprędce drużyna nie stanowiła monolitu, dokładnie tak jak Real u schyłku pierwszego etapu Pereza. Z biegiem lat Jose Mourinho, o wiele bardziej niezależny od poprzedników zatrudnianych przez prezesa, stworzył w Madrycie zespół, który ponownie aspirował do walki o największe trofea i zdołał nawiązać rywalizację z Barceloną Pepa Guardioli.Katalończyk nie zostaje tutaj wymieniony przypadkowo. To właśnie on jest jednym z dwóch kluczy, które otworzyły ponownie drzwi madryckiej Fabryki. Perez, do tej pory traktujący Castillę głównie jako magazyn z towarami przeznaczonymi na eksport, zaczął dzięki Guardioli zauważać, jak wielkie korzyści niosą wychowankowie. Barcelona, którą zachwycał się świat, stała się kompleksem prezesa Realu. Oparta na perełkach La Masii drużyna uzmysłowiła Perezowi archaiczność jego Galacticos. Zmiana w sposobie myślenia działacza nie była jednak natychmiastowa. Drugim kluczem, który otworzył zamek do końca, był Zinedine Zidane, ten sam, którego nazwisko firmowało nietrafioną koncepcję "Zidanes y Pavones". Ze zdaniem Francuza Perez liczył się zawsze, tak jak w 2011 roku, gdy za namową byłego piłkarza do Madrytu z drugoligowego Lens trafił 18-letni wówczas Varane, dziś filar defensywy Królewskich i reprezentacji Francji , wtedy nic niemówiące Perezowi nazwisko. Zidane doskonale rozumiał, że przyszłością Realu jest młodzież i przez lata przekonywał o tym prezesa, czujnie podpatrując młodych chłopaków w Castilli. W sezonie 2013/2014 Francuz został asystentem Carlo Ancelottiego i był to moment przełomowy dla La Fabrica.Przed pojawieniem się Zidane'a w sztabie szkoleniowym Realu wychowankowie grający na pozycjach z pola dostawali średnio łącznie od pięciu do sześciu tysięcy minut na sezon, z czego ponad 80% tego wyniku generowało trzech zawodników. Gdy Francuz został asystentem Ancelottiego, liczba minut dla zawodników Castilli wzrosła do blisko dziesięciu tysięcy, dokładnie 9877, a wynik w znaczącym stopniu budowało aż sześciu graczy. Synowie Zidane'a również są zawodnikami Castilli, stąd przez wiele lat był on stałym bywalcem treningów i meczów zespołów juniorskich Realu. Zgromadzoną wiedzę wykorzystał w czasie pracy z Ancelottim, który za sprawą Francuza odważniej postawił na młodych graczy. Opłaciło się, bo w swoim pierwszym sezonie na ławce trenerskiej Królewskich Włoch z Zidanem u boku sięgnął po Puchar Króla i wyczekiwaną od dawna La Decimę.Po fantastycznym sezonie drogi obu panów rozeszły się. Marzący o posadzie pierwszego trenera Zidane objął Castillę, by szlifować trenerski warsztat, pracując z młodzieżą. Ta z kolei upatrywała w nim szansy na szybki awans do pierwszego zespołu. Półtora roku spędzone przez Francuza w rezerwach nie przełożyły się jednak na większą liczbę wychowanków w kadrze A. W sezonie 2014/2015 Ancelotti, mimo napiętego terminarza, nie rotował już tak mocno składem i w pogoni za trofeami stawiał na żelazną jedenastkę. Koniec końców drużyna nie wytrzymała fizycznie i w drugiej połowie roku przegrała na ostatniej prostej walkę o mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów. Liczba minut dla wychowanków spadła w tym czasie o blisko trzy tysiące. Ancelotti za brak wyników zapłacił posadą.Już wtedy spekulowano, że pierwszą drużynę może objąć Zidane, ale Perez postawił ostatecznie na Rafę Beniteza. Real pod wodzą Hiszpana grał jednak znacznie poniżej oczekiwań i już po pół roku jego przygoda z Królewskimi zakończyła się dymisją. W połowie sezonu rozbitą drużynę przejął Francuz i szybko potwierdził, że jest gotowy na to wyzwanie. Walkę z Barceloną o mistrzostwo kraju przegrał o zaledwie jeden punkt, a porażkę na krajowym podwórku powetował sobie triumfem w Lidze Mistrzów. W pierwszych sukcesach trenera ważną rolę odegrali wychowankowie, którzy - tak jak w sezonie 2013/2014 - rozegrali łącznie blisko dziesięć tysięcy minut. A to był dopiero początek.Zidane pozostaje wierny swojemu stylowi i wciąż grę Realu opiera w dużej mierze na zawodnikach uformowanych przez madrycką szkółkę. Na półmetku sezonu 2016/2017 (stan na 20.02.2017) wychowankowie rozegrali w barwach Królewskich łącznie 10 327 minut, biorąc pod uwagę jedynie zawodników kadry A. Na koniec sezonu liczba ta może przekroczyć 18 tysięcy, aż o 12 więcej niż w sezonie 2011/2012. Robi wrażenie? To dodajmy, że w przyszłym sezonie wynik ten może być jeszcze bardziej imponujący.Do drużyny latem dołączy prawdopodobnie kolejny adept La Fabrica, który powróci z wypożyczenia - Marcos Llorente. Pomocnik spisuje się świetnie w barwach rewelacyjnego w tym sezonie beniaminka Deportivo Alaves, z którym dotarł do finału Pucharu Króla. Jak donoszą hiszpańskie dzienniki "AS" i "Marca", Zidane miał już poinformować zawodnika, że za kilka miesięcy ten wróci do Madrytu, by rywalizować o miejsce w składzie z innym wychowankiem Królewskich, Brazylijczykiem Casemiro.Ponadto Francuz chce, by w kadrze A większą rolę odgrywali wyróżniający się w Castilli Achraf Hakimi, Aleix Febas i Alvaro Tejero. Więcej minut może również dostać odkrycie przedsezonowego obozu przygotowawczego Mariano, choć w jego przypadku o wiele bardziej prawdopodobne wydaje się wypożyczenie. Młody napastnik, który w tym sezonie rozegrał w kadrze A 9 spotkań, strzelił 5 bramek i zaliczył asystę, może latem odejść do słabszego klubu, w którym będzie mógł grać regularnie. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, wróci na Estadio Santiago Bernabeu, tak jak miało to wcześniej miejsce w przypadku Daniego Carvajala, Marco Asensio i Alvaro Moraty, którzy przed powrotem do Madrytu ogrywali się w Bayerze Leverkusen, Espanyolu i Juventusie.Po okresie kryzysu tożsamości Real Madryt wreszcie znalazł sposób na pogodzenie swojej agresywnej polityki transferowej z działalnością szkółki. Jedno nie wyklucza drugiego i dobrze, że w stolicy Hiszpanii ta koncepcja spotkała się w końcu ze zrozumieniem. Królewscy mogą na tym jedynie zyskać. Być może druga "Piątka Sępa" kryje się właśnie za rogiem Concha Espina.