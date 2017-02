Liga serbska. Piłkarski stadion klubu Rad Belgrad zamknięty bezterminowo

Fani gwizdali i skandowali niepochlebne słowa wobec zawodnika Partizana Brazylijczyka Evertona Luiza. Także nieprzychylne były transparenty wywieszone na trybunach. Piłkarz opuścił boisko ze łzami w oczach. Cała sytuacja wywołała zamieszki na murawie między zawodnikami obydwu ekip."Stadion Radu będzie zamknięty dopóki Serbska Federacja Piłki Nożnej nie zakończy odpowiednich procedur i nie zadecyduje o karze" - powiedział komisarz ligi Vladimir Bulatovic.Brazylijczyk był zszokowany tym, co wydarzyło się na stadionie."Czujemy się w Serbii razem z rodziną jak w domu, dlatego nie mogłem powstrzymać łez. Chcę o tym, co się stało tutaj zapomnieć jak najszybciej i skupić się wyłącznie na grze. Wzywam wszystkich, by powiedzieli NIE rasizmowi" - podkreślił.Partizan zajmuje drugie miejsce w tabeli, za Crveną Zvezdą Belgrad, a Rad jest 10.