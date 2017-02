Puchar Anglii. Arsenal pokonał Sutton United i awansował do ćwierćfinału rozgrywek

Dla grającego na co dzień w National League Sutton, starcie z Arsenalem było jednym z największych wydarzeń w 119-letniej historii. Chociaż gospodarze bardzo mocno postawili się podopiecznym Arsene'a Wengera i momentami nie było widać różnicy aż czterech klas rozgrywkowych, to mecz przegrali bezdyskusyjnie.Pierwszą bramkę "Kanonierzy" zdobyli w 27. minucie gry. Na indywidualną akcję zdecydował się Lucas Perez. Hiszpan oddał strzał z prawej strony pola karnego i pokonał zasłoniętego bramkarza Sutton United. Drugiego gola w tym spotkaniu w 55. minucie strzelił Theo Walcott. Anglik wykorzystał przyspieszenie całej drużyny i dokładne podanie z lewej strony Nacho Monreala. Dla skrzydłowego Arsenalu było to setne trafienie dla klubu z Emirates Stadium.W ćwierćfinale rozgrywek piłkarze Wengera zmierzą się z kolejnym piątoligowcem - Lincoln City, które w sobotę sensacyjnie wyeliminowało grające na co dzień Burnley. Mecz odbędzie się 11, 12 lub 13 marca