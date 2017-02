Ekstraklasa. Janusz Paterman, były prezes, udziałowcem Ruchu

Bezmy郵ne zachowanie pi趾arza Ruchu

"W Ruchu si rozwijam. W Legii by這by o to trudniej"

- Wierz, 瞠 ju wkr鏒ce b璠ziemy mie wi璚ej powod闚 do satysfakcji, poniewa id tak瞠 lepsze czasy w kwestiach organizacyjnych. Dosz這 do du篡ch zmian w akcjonariacie. By造 prezes Dariusz Smagorowicz nie jest ju udzia這wcem Ruchu. Jego akcje zosta造 przej皻e przez Janusza Patermana. Pozytywnie oceniam takie rozwi您anie. W przesz這軼i nie zawsze by這 nam po drodze, ale teraz sytuacja jest zgo豉 odmienna - skomentowa zmiany Aleksander Kurczyk, szef rady nadzorczej, udzia這wiec pe軟i帷y obowi您ki prezesa.Paterman zast徙i Smagorowicza 1 sierpnia 2016 roku. Niespe軟a miesi帷 p騧niej zosta odwo豉ny. Zapowiedzia na swojej pierwszej - i jedynej - konferencji prasowej 軼i庵ni璚ie do klubu by貫go pi趾arza Krzysztofa Warzychy w roli mened瞠ra. Warzycha przez 14 lat wyst瘼owa w greckim Panathinaikosie Ateny.Dzie przed odwo豉niem Patermana prowadzeni przez trenera Waldemara Fornalika "Niebiescy" przegrali u siebie z Legi 0:2. Smagorowicz kierowa klubem ponad cztery lata.W minionym sezonie zesp馧 zaj掖 鏀me miejsce. W ko鎍闚ce klub prze篡wa finansowe zawirowania; z pomoc przyszed samorz康 miasta, udzielaj帷 18-milionowej po篡czki. W豉dze miasta wprowadzi造 te do zarz康u klubu swojego przedstawiciela.Chorzowianie w 20 jesiennych meczach ligowych wywalczyli na boisku 20 punkt闚, jednak stracili osiem na skutek kary na這穎nej przez Komisj ds. Licencji Klubowych PZPN i zamykaj tabel. Chodzi這 o podw鎩ne umowy zawodnik闚 (z klubem oraz jego fundacj) i regulowanie wynikaj帷ych z nich zobowi您a. Po sp豉ceniu zaleg這軼i do ko鎍a stycznia Ruch odzyska cztery punkty.Niezale積ie od tego od po這wy lutego chorzowian obowi您uje p馧roczny zakaz transfer闚. Sprawa trwa ponad 10 lat i dotyczy siedmiu by造ch pi趾arzy "Niebieskich". Ruch od 2005 roku jest sp馧k akcyjn. Zaleg這軼i s zwi您ane ze stowarzyszeniem, kt鏎e zarz康za這 klubem wcze郾iej.Po wygranej z Legi chorzowianie zajmuj przedostatnie miejsce. Wyprzedzaj jednym punktem G鏎nika 璚zna, kt鏎y ma jeden mecz zaleg造.Adam Pazio postanowi zabawi si w pi窷ciarza. W trakcie meczu z Legi wyprowadzi celny cios na szcz瘯 Artura J璠rzejczyka. Obro鎍a Legii usta na nogach i wymownie spojrza na skrzyd這wego Ruchu, kt鏎y po chwili wylecia z boiska.- Jestem z Legii wypo篡czony, wr鏂i貫m na ζzienkowsk, wi璚 bardzo chcia貫m pokaza si z dobrej strony - powiedzia po wygranej z mistrzem Polski napastnik Ruchu Chorz闚 , Jaros豉w Niezgoda.