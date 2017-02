Premier League. "Być może latem Kapustka będzie musiał odejść z Leicester City"

Konrad Ferszter: Dlaczego Leicester City, które przed rokiem zachwycało kibiców, dziś czeka walka o utrzymanie w Premier League?

Który z liderów zawodzi najbardziej?

Jak ważne dla Leicester okazało się odejście N'Golo Kante - najlepszego pomocnika Premier League w zeszłym sezonie?

Jednym z letnich transferów Leicester był Bartosz Kapustka. Polak nie zadebiutował jeszcze w Premier League, w podstawowej jedenastce znalazł się tylko dwa razy - w Pucharze Anglii. Dlaczego tak trudno mu o wywalczenie miejsca w składzie?

Odpadnięcie Leicester z Pucharu Anglii oznacza, że Polaka w tym sezonie już nie zobaczymy?

Jaka przyszłość czeka Kapustkę w Leicester?

Jak duże jest niebezpieczeństwo spadku Leicester?

Sensacyjni mistrzowie Anglii z zeszłego sezonu, w obecnych rozgrywkach kompletnie zawodzą. Drużyna Claudio Ranieriego zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli Premier League, nad strefą spadkową ma zaledwie jeden punkty przewagi. Leicester we wrześniu odpadło w 3. rundzie Pucharu Ligi, w sobotę po porażce z Millwall (0:1) pożegnało się też z Pucharem Anglii. W środę "Lisy" zmierzą się za to z Sevillą w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.Przede wszystkim zawodzi trzon drużyny. Piłkarze, którzy w zeszłym sezonie udowodnili, że mogą grać na najwyższym poziomie, dziś są cieniem samych siebie. W grze Leicester za dużo jest prostych błędów, kibice za często odnoszą wrażenie, że zawodnicy przeszli obok meczu. Gwiazdy, które doprowadziły klub do sukcesu, sprawiają wrażenie zadowolonych z podwyżek i darmowych aut marki BMW, które otrzymały.Na krytykę zasługuje też Ranieri. Włoch zbyt długo wierzył w piłkarzy, którzy jeszcze niedawno błyszczeli, a teraz regularnie zawodzą. Poza tym przeciwnicy dawno nauczyli się gry Leicester, które nie ma żadnego planu B. To widoczne było już w zeszłym sezonie. Wtedy było lekkim powodem do obaw, teraz doprowadziło do katastrofy.- Riyad Mahrez. Algierczyk w niczym nie przypomina zawodnika z poprzedniego sezonu, często wygląda wręcz na niezainteresowanego grą. Jamie Vardy niby wciąż ciężko pracuje na boisku, ale już bez takiej ciągłości i entuzjazmu jak przed rokiem. Problemem jest też para stoperów. Solidnie współpracujący duet Wes Morgan - Robert Huth kompletnie się rozpadł. O Dannym Drinkwaterze nawet nie wspomnę, on w trakcie meczów nie istnieje już od dłuższego czasu.- Nie jest to najważniejszy powód spadku formy drużyny, ale na pewno jeden z ważniejszych. Odejście Francuza uświadomiło nam, jak bardzo opierała się na nim linia pomocy. Uważam jednak, że sprowadzony z Genku Wilfred Ndidi może wypełnić lukę po Kante.Według mnie ważniejsze było odejście do Evertonu odpowiedzialnego za transfery Steve'a Walsha. Letnie okienko było ogromnym rozczarowaniem. Klub wydał duże pieniądze na zawodników, którzy nie wpasowali się do zespołu. Natomiast pozycje, na których Leicester potrzebowało największych wzmocnień (szczególnie środek obrony), nie zostały nawet ruszone.- Latem Bartek nie był gotowy fizycznie. Obrońcy w Anglii są znacznie silniejsi i zawodnicy bazujący na technice zawsze mają trudności z przystosowaniem się do nowych warunków. Czy teraz jest inaczej? Tego się nie dowiemy, dopóki Kapustka nie zacznie dostawać więcej szans. W meczach pucharowych z Derby County i Millwall pokazał się z dobrej strony, był jednym z lepszych piłkarzy Leicester. Kibice byli rozczarowani, kiedy w tych spotkaniach Polak opuszczał boisko. Prawdopodobnie Ranieri wciąż uważa, że Bartek nie jest jeszcze gotowy do gry w Premier League. Chociaż to dla niego niekorzystne, to widzę tego dobre strony. Kapustka, w przeciwieństwie do reszty zespołu, nie jest obiektem krytyki.- Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale niestety jest to prawdopodobne. Kapustka zasługuje na to, by grać i powinien otrzymać prawdziwą szansę. Obawiam się jednak, że Ranieri wciąż będzie ufał piłkarzom, którzy wygrali ligę, ale też doprowadzili klub do obecnej sytuacji.- Mam nadzieję, że latem zostanie w klubie. Chciałbym, by Bartek odgrywał ważną rolę w drużynie w kolejnych sezonach, ale jeśli Leicester zostanie w Premier League, to prawdopodobnie będzie musiał odejść. Nie wierzę w to, że Ranieri nagle zacznie na niego stawiać. Tym bardziej nie wierzę w to, że Kapustka chciałby grać w Championship. Jego ewentualne odejście byłoby wstydem dla Leicester, bo uważam, że Polak ma wszystko, by stać się bardzo dobrym piłkarzem i idolem kibiców.- Bardzo duże. W marcu 2015 roku, na dziewięć kolejek przed końcem rozgrywek, drużyna znajdowała się w strefie spadkowej. Wtedy grała nieźle, widać było po niej chęć walki o utrzymanie. Wielu ekspertów skazywało Leicester na spadek, ale kibice wierzyli w przetrwanie, bo mieli ku temu podstawy.Teraz mało kto patrzy w przyszłość z optymizmem. Chociaż zespół nie jest jeszcze w strefie spadkowej, to jego postawa jest gorsza niż przed dwoma laty. Nie widać w nim takiego poświęcenia i chęci do walki. Według mnie spadek jest bardziej prawdopodobny niż wtedy. To byłby wstyd dla klubu, a ewentualny spadek bez walki byłby po prostu haniebny.