Polak z III ligi w reprezentacji Iraku

Tak wysoko Polska w rankingu FIFA nie była

Stadion niezgody narodowej, długów i korupcji

Al-Ani jest wychowankiem nowotarskiego klubu, ale potem grał jeszcze dla Hutnika i Wisły Kraków . W 2014 roku trafił do drugiej drużyny krakowskiego klubu. W sierpniu 2016 roku został wypożyczony do III-ligowego Podhala. W tym sezonie zagrał w 10 meczach, wpu¶cił 22 gole.Niespełna 20-letni bramkarz powołania do irackiej reprezentacji nie dostał po raz pierwszy. W czerwcu zeszłego roku był na 10-dniowym zgrupowaniu w Irbil, ale w żadnym meczu nie zagrał. Potem brał udział też w lipcowych przygotowaniach kadry. Teraz będzie miał szansę na debiut - 23 marca Irak gra z Australi±, pięć dni póĽniej zmierzy się z Arabi± Saudyjsk± w eliminacjach mistrzostwa ¶wiata. Turniej w 2018 roku zorganizuje Rosja.W najbliższym rankingu FIFA Polska awansuje z 14. na 12. miejsce, najwyższe w swojej historii. Wyprzedzi m.in. po raz pierwszy w historii Anglię.Flamengo ma 40 milionów kibiców i nie ma własnego stadionu. Fluminense, też z Rio, to kolejne kilka milionów kibiców bez własnego stadionu. Więc dlaczego Maracana: słynna, nowoczesna i do wzięcia od ręki, niespełna pół roku po igrzyskach zamieniła się w kuwetę i schronisko dla kotów?