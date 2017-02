Piłka nożna. Kibice w Serbii obrażali go przez cały mecz. Zszedł z boiska z łzami w oczach

Everton Luiz left the field in tears after suffering racial abuse in Serbia https://t.co/Mp9gKDS12k pic.twitter.com/Xp10zsMXV9 — Goal USA (@GoalUSA) February 20, 2017

Ultrasi Rad Belgrad lżyli Luiza przez cały mecz. Nie reagowali na komentarze spikera, arbiter też nic nie wskórał. W pewnym momencie meczu na jednej z trybun rozwieszono płachtę z rasistowskim hasłem, ale została ona szybko usunięta przez stewardów.Po końcowym gwizdku Luiz pokazał kibicom przeciwnej drużyny ¶rodkowy palec i wskazał na logo Partizana. To rozpętało jatkę na boisku.Luiz Everton się rozpłakał. Z boiska schodził razem z kolegami, którzy go przytulali i pocieszali. - Obrażali mnie przez cały, a zawodnicy gospodarzy na to nie reagowali, a wręcz wspierali te okrzyki. Atakowali mnie - mówił Brazylijczyk serbskim reporterom.- Chcę o tym zapomnieć tak szybko, jak się da. Uwielbiam Serbię i ludzi, którzy tu mieszkaj±. To dlatego płakałem. Ale mówicie "nie" rasizmowi - dodał piłkarz, który w lidze serbskiej gra od ponad roku.