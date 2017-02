NBA. DeMarcus Cousins odchodzi z Kings. Co za duet pod koszem Pelicans!

Mecz Gwiazd. Zachód pokonał Wschód po nieprawdopodobnym meczu!

Wow! Magic Johnson chce zatrudnić... Kobe Bryanta

Wymiana pomiędzy Kings i Pelicans jest sensacją. Po pierwsze dlatego, że nic nie wskazywało na to, że zespół z Sacramento będzie chciał rozstać się ze swoją największą gwiazdą, mimo że chrapkę na Cousinsa miało kilka klubów. W ostatnich tygodniach Vlade Divac, czyli generalny menedżer Kings, mówił wręcz, że taki ruch nie wchodzi w grę, a z Cousinsem wiążą przyszłość.Po drugie dlatego, że i sam Cousins na transfer nie nalegał, wręcz twierdził, że gdy będzie to możliwe, zwiąże się z ekipą z Sacramento wieloletnią umową, a w klubie chce zostać do końca kariery. I to mimo tego, że ani właściciel, ani kolejni menedżerowie, nie zrobili w ostatnich latach wiele, by drużyna miała szansę walczyć o cokolwiek."DeMarcus jest w szoku" - cytuje serwis "The Vertical" osobę z otoczenia Cousinsa. Wymianę oba kluby przeprowadziły, gdy koszykarze rozgrywali coroczny mecz gwiazd. Informacja o transferze od razu zdominowała czołówki amerykańskich serwisów, weekend gwiazd odszedł w zapomnienie.Pelicas oddali do Kings Buddy'ego Hielda, Tyreke Evansa i Langstona Gallowaya oraz dwa wybory w tegorocznym drafcie w zamian z Cousinsa oraz skrzydłowego Omriego Caspiego.Kings tą wymianą pokazują, że planują drużynę budować od nowa. Hield jest pierwszy rok w NBA , a dwa wybory w drafcie, który zapowiada się na bardzo mocny, też dają nadzieję. Kings nie zyskali w tej wymianie tyle, ile stracili, ale chyba wreszcie podjęli jakąś decyzje, w sprawie tego, co dalej: z Cousinsem jest ok, ale bez niego będzie nam lepiej.Pelicans dostali gwiazdę największego formatu i gracza absolutnie wyjątkowego, który ma szansę stworzyć zabójczy duet podkoszowy z Anthonym Davisem. Tym Davisem, który w niedzielnym meczu gwiazd został MVP i rzucił 52 punkty.Cousins w tym sezonie rzuca średnio 27,8 punktu na mecz (czwarty w lidze), a do tego ma 10,6 zbiórki na mecz. Davis to piąty strzelec NBA (27,7 punktu na mecz). Obaj grają bliżej kosza, ale Davis niezbyt lubi przepychać się pod samą obręczą. Po transferze Cousinsa będzie mógł grać nieco dalej od kosza.Na 25 meczów przed końcem sezonu zasadniczego Pelicans mają bilans 23-34 i zajmują 11. miejsce na zachodzie. Sytuacja nie jest beznadziejna - od zajmujących ósmą lokatę Denver Nuggets wiele ich nie dzieli (bilans 25-31). Kings są na dziewiąty miejscu (24-33), ale po transferze Cousinsa na wiele zwycięstwo do końca sezonu liczyć nie mogą. I nawet nie chcą. Im niższa pozycja na koniec sezonu, tym większa szansa na wybór z wysokim numerem w drafcie.W tradycyjnym Meczu Gwiazd ligi NBA drużyna Zachodu pokonała w niedzielę w Nowym Orleanie ekipę Wschodu 192:182. Najlepszym koszykarzem (MVP) został wybrany Anthony Davis z New Orleans Pelicans, który uzyskał dla zwycięzców 52 punkty, co jest nowym rekordem.Legenda NBA Magic Johnson, pięciokrotny mistrz z Los Angeles Lakers , który został niedawno doradcą biznesowym i koszykarskim właścicieli "Jeziorowców", powiedział, że będzie chciał zatrudnić innego gwiazdora Kobe Bryanta.