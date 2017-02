Skoki narciarskie. Gregor Schlierenzauer: Mocno się zastanawiałem nad zakończeniem kariery

Sara Kalisz: Jak poważnie myślał pan o rezygnacji ze skoków narciarskich?

Coraz gorsze wyniki sportowe i kontuzja w marcu 2016 roku spowodowały, że rekordzista w liczbie wygranych konkursów skoków narciarskich, Gregor Schlierenzauer, podjął decyzję o zawieszeniu kariery. Austriak powrócił jednak do sportu podczas zawodów w Wiśle i mimo kolejnych kłopotów zdrowotnych na mistrzostwa świata w Lahti poleci z myślą o medalu.: - W czasie mojej dość długiej przerwy myślałem o wielu rzeczach. Tak, zakończenie kariery było jedną z opcji i bardzo mocno się nad nim zastanawiałem.- Było to połączenie rozmów z innymi ludźmi i mojej intuicji. Doszedłem do wniosku, że przyzwoitość wymaga, by w trudnym czasie nie uciekać od problemów, ale by z szacunkiem do tego, co się dzieje, iść dalej. W pewnym momencie wiedziałem już co mam robić i mój powrót jest konsekwencją tych przemyśleń.- Sport dzień po dniu idzie do przodu. W wysoko skoordynowanej dyscyplinie coraz bardziej istotne staje się to, kto jest w stanie uzyskać najlepsze przyspieszenie w kombinacji z największą siłą odbicia. To właśnie taka osoba będzie lepsza od innych. Ten wyścig robi się jednak coraz bardziej agresywny.- Kiedy jest się od najmłodszych lat przyzwyczajonym do tego, że życie posiada rytm, to w przypadku jakichkolwiek zmian prędzej czy później się za nim tęskni. Możliwość zajęcia się czymś innym i złapania oddechu była wspaniała, ale to, że teraz mogę wrócić do skakania, czuć energię, którą ono daje, kochać to, co robię, widzieć emocje, które budzi ono w innych i krok po kroku iść do przodu jest wyjątkowe!- Tak, dają mi o wiele więcej radości. Zrobiony przeze mnie krok w tył był bardzo świadomy, ponieważ dzięki niemu o wiele szybciej wróciłem do pełnej koncentracji na sporcie; w mojej ocenie postąpiłem właściwie. Obecnie wszystko przeżywam intensywniej i cieszę się, bo mogę powiedzieć, że w końcu rozumiem, czym sport jest naprawdę. To bardzo piękne uczucie.- Zdawałem sobie sprawę z tego, że nic nie będzie się działo z dnia na dzień. Na skocznię tak naprawdę wróciłem dopiero w listopadzie, wiedząc, że konkurencja nie śpi, i że w czasie mojej nieobecności bardzo ciężko pracowała. Pamiętałem również o tym, że skoki narciarskie to "wrażliwa" dyscyplina - nawet najmniejszy błąd może zmienić wszystko. Jednocześnie ten sport to wspaniałe wyzwanie, dzięki któremu bardzo szybko wchodzi się na szczyt. To właśnie dlatego dziś uważam, że jak na powrót do sportu, 31. miejsce było odpowiednie.- W trudnym czasie są one wielkim wyzwaniem, jednak dzięki nim motywacja rośnie i powoduje, że robi się wszystko, by nad sobą pracować. To oczywiste, że kiedy ma się problemy zdrowotne lub decyduje się na przerwę, to odbiera się wiele lekcji i przeżywa nowe doświadczenia. One uczą cierpliwości i pokory, które są istotne nie tylko w kwestiach uprawianej dyscypliny, ale także w pozasportowej codzienności. W takich momentach okazuje się, że sport to bardzo dobrą lekcją życia.- Moim celem jest ciągły rozwój we wszystkich aspektach. Wiem, że kwestią czasu i cierpliwości jest to, kiedy znów powrócę na właściwą ścieżkę. To moja motywacja, choć oczekiwanie na sukces i praca, którą trzeba w niego włożyć, to wielkie wyzwanie.- Wyzwania są po to, by się ich podejmować. Moje przygotowania do mistrzostw świata były inne, niż zakładałem i które miałem nadzieję zrealizować, co nie zmienia faktu, że stały się dla mnie pouczającym doświadczeniem. Udział w tej imprezie to bardziej wyzwanie mentalne niż fizyczne - nie tylko będę musiał ponownie poradzić sobie psychicznie podczas tak trudnego turnieju, ale jednocześnie muszę dać swojemu organizmowi wszystko, czego w tych warunkach będzie potrzebował.