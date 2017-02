Narciarskie MŚ. Wenezuelski biegacz oskarżony o terroryzm nie wystartuje

MŚ w Lahti. Terminarz i program. Kiedy skoki? Kiedy biegi?

Będzie wiało i to mocno. Czy pogoda znów sprawi problemy w Finlandii?

Zdarzenie opisał szwedzkim dziennikarzom inny wenezuelski biegacz Cesar Baena, który startował w zawodach Pucharu Świata w ubiegły weekend w estońskim Otepaeae.- Adrian leciał do Finlandii z międzylądowaniem w Paryżu. Tam na lotnisku Charles de Gaulle został poddany kontroli celnej jako podejrzany o przemyt narkotyków. Kiedy ich nie znaleziono, oskarżony został o terroryzm - opowiedział Baena na łamach szwedzkiego dziennika "Expressen".Wyjaśnił, że powodem zatrzymania było posiadanie tylko 20 euro w gotówce i brak jakichkolwiek kart kredytowych.- Kiedy próbował wyjaśnić, że jest biegaczem narciarskim i będzie startować w mistrzostwach świata, wywołał śmiech, a później agresję funkcjonariuszy, którzy twierdzili, że w Wenezueli nie ma śniegu. W dodatku nie miał ze sobą nart, ponieważ sprzęt kupiliśmy w Skandynawii - powiedział Baena.Po pięciu dniach w areszcie Wenezuelczyk został zwolniony dzięki interwencji swojej ambasady, lecz został deportowany do kraju.- Taki był warunek francuskiej policji, a na kupno nowego biletu z Wenezueli do Finlandii nie mamy już środków, tak że Adrian straci start w mistrzostwach - wyjaśnił Baena. 22 lutego w Lahti rozpoczynają się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Sportowcy rywalizować będą w skokach narciarskich , biegach narciarskich i kombinacji norweskiej. Poniżej przedstawiamy szczegółowy terminarz wszystkich zawodów.W najbliższą środę startują treningi przed mistrzostwami świata w Lahti, ale jak pokazują prognozy, w Finlandii karty rozdawać może wiatr. W czasie pierwszych zawodów na skoczni normalnej może wiać z prędkością nawet 6 m/s.