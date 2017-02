Ekstraklasa. Fatalna informacja dla Cracovii. Poważna kontuzja głowy Miroslava Covilo

Cracovia przeważała, ale nie potrafiła wygrać. Szalony początek drugiej połowy

Miroslav Covilo w końcówce pierwszej połowy niedzielnego meczu z Pogonią Szczecin (1:1) zderzył się głową z obrońcą Jarosławem Fojutem. Opuścił boisko o własnych siłach, ale z opuchniętą twarzą. Od razu został odwieziony do szpitala na badanie tomografem.Klub nie opublikował jeszcze pełnej diagnozy. "Wiadomo już, że ma uraz głowy w tym złamania w obrębie twarzoczaszki. W najbliższych dniach przejdzie dodatkowe konsultacje. Jak przyznaje trener Jacek Zieliński, rehabilitacja potrwa dłuższy czas" - napisała w poniedziałek Cracovia w komunikacie. Przegląd Sportowy " podaje więcej szczegółów. Według informacji gazety Covilo ma pękniętą m.in. kość czołową. I w tej chwili wygląda na to, że nie ma szans, by w tym sezonie wrócił na boisko.Dla Cracovii to wielkie osłabienie , bo Covilo to kluczowa postać zespołu Jacka Zielińskiego. Mimo, że jest defensywnym pomocnikiem wciąż - z siedmioma zdobytymi bramkami - pozostaje najskuteczniejszym piłkarzem "Pasów" w tym sezonie.Cracovia chciała za wszelką cenę zbliżyć się do czołowej ósemki ligi, ale do siódmej Pogoni cały czas traci pięć punktów.