MŚ w Lahti. Czy pogoda znów sprawi problemy w Finlandii? Będzie wiało i to mocno

Będzie coraz gorzej

W Lahti często wieje

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym startują już we wtorek, wtedy na skoczni pojawią się panie, dla których zaplanowano pierwsze oficjalne treningi. Dzień później na obiekcie pojawią się panowie, którzy będą mieli okazję przetestować arenę mistrzostw. Tego dnia pogoda powinna być stosunkowo najłaskawsza, bo Fiński Instytut Meteorologiczny zapowiada wiatr nie przekraczający 1 m/s. Pogoda będzie się jednak pogarszać i wieczorem podmuchy będą nawet sześć razy mocniejsze.O ile zła pogoda w czasie oficjalnych treningów nie jest poważnym problemem, to zdecydowanie większe kłopoty może ona sprawić w piątek i sobotę, czyli w dzień kwalifikacji i pierwszego konkursu o mistrzostwo świata. Na piątek przewidywany jest wiatr, który będzie oscylował w granicach 4 m/s, a w sobotę może być jeszcze gorzej, bo Finowie przewidują nawet 6 m/s. Są też pozytywne informacje, bo o ile do środy wiatr w Lahti będzie często zmieniać kierunek, to od czwartku powinien się ustabilizować i będzie wiać z południowego-zachodu. Oznacza to, że największe podmuchy powinny się rozbijać o jedyną na arenie osłonę. W czasie sobotniego konkursu powinno zawiewać z tyłu, co jest pozytywną informacją dla polskich skoczków.Skocznie kompleksu Salpausselka są bardzo narażone złą pogodę . Wybudowane w 1977 roku obiekty, to potężne betonowe konstrukcje wystawione na podmuchy wiatru. Mimo potężnego wiatrołapu zamontowanego po prawej stronie zeskoku zawody na dużym obiekcie często odbywają się w mocno loteryjnych warunkach, co podkreślają wszyscy skoczkowie. Pierwszy konkurs mistrzostw świata odbędzie się jednak na mniejszej skoczni, na której silny wiatr nie ma aż takiego wpływu na rywalizację i bezpieczeństwo skoczków, bo leci się tam znacznie niżej. W zeszłym sezonie bardzo złe warunki atmosferyczne uniemożliwiły rozegranie zawodów na obiekcie K116 i organizatorzy w porozumieniu z FIS-em zdecydowali o przeniesieniu konkursu na skocznie K90. Zawody wygrał wówczas Michael Hayboeck.