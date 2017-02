Legia - Ruch. Bezmyślne zachowanie piłkarza Ruchu. Uderzył rywala pięścią w twarz [WIDEO]

Pazio. Bezmózg roku. pic.twitter.com/cqTc6C94UD — Piłkarskie Memy PL (@MemyPL69) 19 lutego 2017

Ostatnia drużyna w tabeli rozbija Legię. I to po jakich ciosach!

Jarosław Niezgoda: W Ruchu się rozwijam. W Legii byłoby o to trudniej

"Wygrana z Legią to najlepsze, co mogło nas teraz spotkać"

Jacek Magiera: Nie szukajmy tanich usprawiedliwień

"Mistrzostwo Polski rozstrzygnie się między czterema drużynami"

Była 76. minuta spotkania, Ruch prowadził z Legią 3:0. I choć był pewny wygranej, to nie trzymał nerwów na wodzy. Problemy z tym miał Pazio, skrzydłowy Ruchu, który został przewrócony na murawę przez Artura Jędrzejczyka. To powalenie go tak rozwścieczyło, że podnosząc się z boiska, od razu zamachnął się ręką i wyprowadził soczysty cios na szczękę legionisty.Cios był celny, ale Jędrzejczyk ustał na nogach. Nie odegrał - jak to w takich sytuacjach mają w zwyczaju inni piłkarze - teatralnej scenki, by wymusić na arbitrze surowszą karę. Jedyne, co zrobił, to wymownie spojrzał w kierunku swojego rywala.Po chwili do akcji wkroczył sędzia Daniel Stefański, który ukarał zawodnika Ruchu czerwoną kartką. A żółtą - przypuszczamy, że za prowokacyjne zachowania - wlepił Jędrzejczykowi, a także Rafałowi Grodzickiemu, który bardzo żywiołowo protestował przeciwko wykluczeniu z gry swojego kolegi z drużyny.Przypomnijmy, że Legia przegrała z Ruchem 1:3. Bramki dla chorzowian zdobyli Patryk Lipski, Maciej Urbańczyk oraz wypożyczony z Legii, Jarosław Niezgoda. Honorowe trafienie dla mistrzów Polski - sześć minut przed końcem spotkania - zaliczył Miroslav Radovic.Sytuacja z 76. minuty na pewno zostanie rozpatrzona podczas posiedzenia Komisji Ligi. Piłkarz Ruchu może się spodziewać zawieszenia na kilka następnych kolejek ligowych.A na koniec, ciekawostka. Znaleźliśmy krótki film klubowej telewizji Podbeskidzia (z 2015 r.), który najprawdopodobniej ujawnia (od 12 sek.), gdzie i dzięki komu Pazio nauczył się... boksu.Miała być przewaga, dominacja i wygrana. Zamiast tego są trzy stracone gole i wstydliwa porażka z ostatnią drużyną ekstraklasy. Legia Warszawa przegrała w niedzielę z Ruchem Chorzów aż 1:3. I zamiast dwóch punktów do będącej na czele tabeli Lechii Gdańsk, wciąż traci pięć.- Jestem z Legii wypożyczony, wróciłem na Łazienkowską, więc bardzo chciałem pokazać się z dobrej strony - powiedział po wygranej z mistrzem Polski napastnik Ruchu Chorzów, Jarosław Niezgoda.- Lepszego bodźca do walki o utrzymanie w ekstraklasie, niż wygrana na Legii nie można sobie wyobrazić. Dziękuję mojej drużynie, ale też kibicom Ruchu, którzy dziś pojawili się w Warszawie - powiedział Waldemar Fornalik, trener Ruchu.- Gratuluję Ruchowi. I wygranej, i pięknych goli. Co mogę więcej powiedzieć? Jedynie tyle, że mieliśmy przewagę, z której niewiele jednak wynikało - zaczął pomeczową konferencję Magiera. A potem zaczął wytykać błędy legionistów...- Faworytem jest Legia, ale w przeciwieństwie np. do poprzedniego sezonu, reszta stawki pokazała zimą, że nie ma zamiaru jej łatwo odpuścić - mówi przed startem ekstraklasy były trener m.in. Cracovii i Podbeskidzia Bielsko-Biała, Robert Podoliński.