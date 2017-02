Jakub Świerczok strzelił fenomenalnego gola [WIDEO]

?? ??Tak w dzisiejszym sparingu z @lechpoznan II strzelał Kuba Świerczok, a liga tuż tuż... ?? ?? #wilczygłód pic.twitter.com/T2TppgxBZK — GKS Tychy (@GKSTychy1971) 19 lutego 2017

Do Kaiserslautern odchodził za 420 tysięcy euro. Polonia Bytom wypromowała go tak bardzo, że do Niemiec wyjeżdżał w roli wielkiego polskiego talentu, który ma podbić Bundesligę. Rzeczywistość okazała się brutalna. Świerczok w Niemczech się nie przebił i postanowił wrócić do Polski.Trafił do Zawiszy Bydgosz, w której przypomniał polskim kibicom, że w piłkę grać potrafi. Zawisza z ekstraklasy spadł, ale 24-letni napastnik dostał propozycję z Górnika Łęczna. W klubie z Lubelszczyzny zagrał w 32 spotkaniach. Strzelił siedem goli i miał cztery asysty. Nie chciał jednak zostawać w Łęcznej i zdecydował się na zaskakujący transfer do GKS-u Tychy . Przekonała go dobra oferta finansowa, ale jesienią strzelił trzy gole w piętnastu meczach.Jak będzie wiosną? Podczas sparingu z rezerwami Lecha 24-letni napastnik strzelił fenomenalnego gola. Zobaczcie sami.