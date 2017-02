Transfery. Lech Poznań ma nowego obrońcę. Elvis Kokalović na testach w Kolejorzu

Lech ma kłopoty z limitem obcokrajowców spoza UE

"Mistrzostwo Polski rozstrzygnie się między czterema drużynami"

Fenomenalna forma Lecha. Czy zdetronizuje Legię?

Wszystko wskazuje na to, że 28-letni chorwacki stoper będzie trzecim tej zimy wzmocnieniem Kolejorza (wcześniej dołączyli Mihai Radut, Wołodymyr Kostewycz). Lech sprowadza Kokalovicia w miejsce sprzedanego do Dynama Kijów węgierskiego piłkarza Tamása Kádára.Kokalović to były zawodnik chorwackiej młodzieżówki (w pierwszej reprezentacji nie zadebiutował). Jest wychowankiem Dinamo Badljevina, ale karierę seniorską zaczynał w Slavenie Belupo. Od 2013 roku gra w Turcji - najpierw w Konyasporze, ostatnio w Karabüksporze.W trwającym sezonie Kokalović wystąpił w ośmiu spotkaniach. Potem przez dwa miesiące leczył kontuzję. Turecki klub z powodu limitu obcokrajowców nie zgłosił go jednak do wiosennej części rozgrywek.Jeśli zaplanowane na poniedziałek testy medyczne zakończą się pozytywnie, to Kolaković zostanie w Polsce na dłużej. Lech będzie musiał go wykupić, bo jego kontrakt z Karabüksporem wygasa w czerwcu . Warunki transferu definitywnego zostały już jednak ustalone.Co ciekawe jego imię - Elvis - nie jest przypadkowe. Chorwacki obrońca otrzymał je od rodziców na cześć króla muzyki Elvisa Presleya.Obowiązujący w piłkarskiej ekstraklasie limit dwóch obcokrajowców spoza Unii Europejskiej staje się problemem dla Lecha Poznań . Podczas meczu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza trener Nenad Bjelica z tego powodu miał ograniczone pole manewru.- Faworytem jest Legia, ale w przeciwieństwie np. do poprzedniego sezonu, reszta stawki pokazała zimą, że nie ma zamiaru jej łatwo odpuścić - mówi przed startem ekstraklasy były trener m.in. Cracovii i Podbeskidzia Bielsko-Biała, Robert Podoliński.20 goli w sparingach, żadnej porażki, pozyskanie perspektywicznego reprezentanta Ukrainy i zachowanie status quo w formacji ofensywnej - to zimowy bilans Lecha. Lecha, który zapowiada, że bić w tym sezonie będzie się o wszystko, i o mistrzostwo, i o Puchar Polski.