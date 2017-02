Jarosław Niezgoda: W Ruchu się rozwijam. W Legii byłoby o to trudniej

"Niebiescy" w niedzielę sensacyjnie pokonali 3:1 mistrza Polski na jego stadionie. Gole dla chorzowian strzelili Patryk Lipski, Maciej Urbańczyk oraz wypożyczony z Legii Niezgoda. Honorową bramkę dla warszawiaków zdobył Miroslav Radović. - Nie wiem czy to najważniejsze trafienie w mojej dotychczasowej karierze, ale na pewno takie, które bardzo cieszy. Jestem z Legii wypożyczony, wróciłem na Łazienkowską, więc bardzo chciałem pokazać się z dobrej strony - powiedział po spotkaniu Niezgoda.I dodał: - Nie ma się co oszukiwać - przy Łazienkowskiej zagraliśmy futbol , który przyjemny dla oka nie jest. Przed spotkaniem byliśmy jednak ostatnią drużyną w ekstraklasie, więc trudno, żebyśmy z mistrzem Polski starali się grać atak pozycyjny. Nastawiliśmy się na defensywę oraz szukanie szans w kontrataku. I trzeba przyznać, że było ich sporo, a i nasza skuteczność była na dobrym poziomie. Legia długo nie mogła wykreować sobie klarownej okazji, biła głową w mur.Dzięki zwycięstwu Ruch opuścił ostatnie miejsce w tabeli. Do zajmującego bezpieczne, 14. miejsce Piasta Gliwice , chorzowianie tracą trzy punkty. - Mam nadzieję, że takim występem pokazaliśmy niedowiarkom, że my broni w walce o utrzymanie nie składamy. Wierzę, że teraz więcej osób w nas uwierzy. Tak jak my wierzymy w nasze umiejętności i pozostanie w ekstraklasie - powiedział Niezgoda.Zimą mistrzowie Polski rozważali ściągnięcie z wypożyczenia młodego napastnika, który jesienią w Chorzowie zdobył sześć bramek. 21-letni zawodnik na Łazienkowską jednak nie wrócił, a w Warszawie w miejsce Nemanji Nikolicia i Aleksandara Prijovicia sprowadzono Tomasa Necida i Daniela Chimę Chukwu.- Odciąłem się od tego. W Chorzowie jest mi dobrze, każdego dnia staram się jak najlepiej wykonywać swoją pracę. W Ruchu gram regularnie, rozwijam się. W Legii, z uwagi na dużą konkurencję, pewnie nie byłoby tak kolorowo. Jestem młodym zawodnikiem i w tym momencie najważniejsze jest dla mnie zdobywanie doświadczenia i jak największej liczby minut w ekstraklasie - skomentował sytuację Niezgoda.Szok w stolicy. Ostatnia drużyna ligi pokonała mistrza Polski na jego stadionie!- Nie nakręcajmy się, że Legia jest w kryzysie - mówi obrońca reprezentacji Polski