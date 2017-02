Serie A. Roma po wygranej z Torino znów jest wiceliderem

Jedną z bramek dla rzymian zdobył Edin Dżeko, który z 19 trafieniami zrównał się z Argentyńczykiem Gonzalo Higuainem (Juventus Turyn) na czele klasyfikacji strzelców Serie A. Oprócz Bośniaka do siatki Torino trafili Egipcjanin Mohamed Salah, Argentyńczyk Leandro Paredes i w doliczonym czasie Belg Radja Nainggolan.Szczęsnego pokonał tylko w 84. minucie doświadczony argentyński piłkarz Maxi Lopez. 32-letni napastnik wszedł na boisko chwilę wcześniej.Roma ma obecnie 56 punktów i traci siedem do lidera Juventusu. Trzecie jest Napoli, które kilka godzin wcześniej pokonało na wyjeździe Chievo Werona 3:1. Jedną z bramek zdobył grający od 42. minuty Piotr Zieliński, natomiast od 71. występował Arkadiusz Milik.Zieliński (wszedł na boisko pod koniec pierwszej połowy za Brazylijczyka Allana), pokonał bramkarza rywali w 58. minucie, podwyższając na 3:0. To czwarty w sezonie gol polskiego pomocnika, który zaliczył trafienie również w poprzedniej serii - z Genoą.W Weronie bramki dla gości zdobyli także Lorenzo Insigne i Słowak Marek Hamsik. Gospodarzy stać było tylko na honorowe trafienie Riccardo Meggioriniego w 72. minucie.W końcówce spotkania wystąpił wracający po kontuzji kolana Arkadiusz Milik, dla którego to pierwszy występ we włoskiej ekstraklasie od początku października . W środę polski napastnik zagrał krótko w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt (1:3).Lider Juventus już w piątek pokonał u siebie 4:1 znajdujące się w strefie spadkowej Palermo (Thiago Cionek siedział na ławce rezerwowych gości).Empoli, z bramkarzem Łukaszem Skorupskim w składzie, uległo w sobotę u siebie Lazio Rzym 1:2. W niedzielę Sampdoria Genua - z występującym cały mecz Bartoszem Bereszyńskim i grającym od 55. minuty Karolem Linettym - zremisowała u siebie z Cagliari 1:1. W zespole gości rezerwowym był Bartosz Salamon.Zwraca uwagę niedzielne zwycięstwo ostatniej w tabeli Pescary - aż 5:0 nad Genoą. W poprzednich 24 meczach ta ekipa wygrała tylko jeden mecz, na dodatek... walkowerem - w sierpniu z Sassuolo (na boisku przegrała wówczas 1:2). Kilka dni temu zmieniła trenera, Massimo Oddo został zastąpiony przez doświadczonego Czecha Zdenka Zemana.