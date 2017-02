Puchar Anglii. Manchester United zagra z Chelsea w ćwierćfinale

Bramki dla Manchesteru United zdobyli w niedzielę Marcus Rashford w pierwszej połowie i w 75. minucie Szwed Zlatan Ibrahimovic. Przedostatni w tabeli Championship (drugi poziom) Blackburn Rovers, mistrz Anglii z 1995 roku, prowadził od 17. minuty po trafieniu Danny'ego Grahama.Teraz rywalem drużyny Jose Mourinho będzie jego dawny zespół - Chelsea. W pozostałych meczach 1/4 finału Middlesbrough zagra ze zwycięzcą powtórzonego spotkania Huddersfield Town - Manchester City, Tottenham (w niedzielę pokonał na wyjeździe Fulham 3:0) zmierzy się z Milwall, a Lincoln City z lepszym z poniedziałkowej pary Sutton United - Arsenal.Spotkania tej fazy odbędą się 10- 13 marca W sobotę w 1/8 finału odpadł m.in. Leicester City, po porażce na wyjeździe z występującym na trzecim poziomie Millwall 0:1. Gospodarze zwyciężyli, choć prawie całą drugą połowę grali w osłabieniu. W zespole mistrza kraju wystąpili Bartosz Kapustka (do 64. minuty) i Marcin Wasilewski (od 70. minuty).W sobotę zawiódł też inny faworyt. Manchester City zremisował na wyjeździe bezbramkowo z występującym klasę niżej Huddersfield i wicelidera tabeli ekstraklasy czeka powtórzony mecz.Sprawcą największej niespodzianki byli jednak piłkarze Lincoln City - zostali pierwszą od 103 lat amatorską drużyną, która awansowała do ćwierćfinału Pucharu Anglii. Rywalizujący w piątej klasie rozgrywkowej zespół pokonał na wyjeździe przedstawiciela ekstraklasy Burnley 1:0.Szansę na dołączenie do Lincoln City w gronie ćwierćfinalistów ma wciąż inny piątoligowiec Sutton United, które jednak czeka trudne zadanie. W poniedziałek w 1/8 finału rywalem klubu z Londynu będzie utytułowany stołeczny Arsenal.