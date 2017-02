Michał Pazdan: Musimy jak najszybciej zapomnieć o takim występie

Mistrzowie Polski sensacyjnie przegrali przed własną publicznością z ostatnią przed tą kolejką drużyną ligi 1:3. Gole dla chorzowian strzelili Patryk Lipski, Maciej Urbańczyk oraz wypożyczony z Legii Jarosław Niezgoda. Honorową bramkę dla warszawiaków zdobył Miroslav Radović. Dla Jacka Magiery była to pierwsza porażka przy Łazienkowskiej odkąd samodzielnie prowadzi legionistów.- Mam nadzieję, że w tym sezonie już nic takiego się nie wydarzy. W czwartek graliśmy trudny mecz na ciężkim boisku, czuliśmy w nogach spotkanie z Ajaxem. W starciu z Ruchem chcieliśmy dominować, grać piłką , ale zarówno w obronie, jak i w ataku zawsze byliśmy spóźnieni o pół kroku. Myśleliśmy za wolno - powiedział po meczu Michał Pazdan.I dodał: - Nie szukamy jednak wymówek. Wychodząc na boisko nie myśli się o zmęczeniu. Tak samo wymówką nie może być to, że Ruch zagrał przeciwko nam defensywnie, bo większość ligi tak z nami gra. Zagraliśmy źle, popełniliśmy dużo błędów, za łatwo traciliśmy piłkę , zwłaszcza w środku pola. Szkoda straconych punktów, ale o tym meczu musimy szybko zapomnieć, bo takie rzeczy w piłce się zdarzają. Teraz przed nami bardzo ważne spotkania i tylko pozytywne myślenie ma sens.- Podobne słowa po meczu skierował do nas trener. Musimy jak najszybciej wyciągnąć konkretne wnioski i po prostu zapomnieć o takim występie. Wiedzieliśmy, że mamy dużą szansę doskoczyć do Lechii na dwa punkty. Nie udało się, ale nie róbmy z tego tragedii, nie nakręcajmy się, że Legia jest w kryzysie. Przed nami wiele meczów, do gdańszczan mieliśmy znacznie większą stratę. Bardzo trudno jest na początku rundy grać co trzy dni na wysokim poziomie.Ruch przy Łazienkowskiej prowadził do przerwy 2:0 po cudownych trafieniach Lipskiego i Urbańczyka. - Gole stadiony świata. Nic, tylko przyklasnąć rywalom - krótko skomentował Pazdan.