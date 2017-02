Legia - Ruch. Waldemar Fornalik: Wygrana z Legią to najlepsze, co mogło nas teraz spotkać

Dwa gole w pierwszej połowie i dwa w drugiej. Z czego ten ostatni dla Legii, na otarcie łez. Mistrz Polski przegrał w niedzielę na Łazienkowskiej z Ruchem. Przegrał zasłużenie, ale też sensacyjnie, bo drużyna z Chorzowa zajmuje ostatnie miejsce w ekstraklasie.- Lepszego bodĽca do walki o utrzymanie w ekstraklasie, niż wygrana na Legii nie można sobie wyobrazić. Dziękuję mojej drużynie, ale też kibicom Ruchu, którzy dzi¶ pojawili się w Warszawie - powiedział po meczu Waldemar Fornalik.I tłumaczył: - Legia miała zdecydowan± przewagę, ale my byli¶my skuteczni w swoich poczynaniach. Wiedzieli¶my, że to drużyna z Warszawy będzie prowadziła grę, dlatego starali¶my się odpowiadać groĽnymi kontrami. Udało się! A udało się dlatego, że każdy z moich piłkarzy był niesamowicie zaangażowany.- Mam nadzieję, że to będzie pocz±tek czego¶ lepszego dla nas. Szkoda czterech punktów, które zostały nam odjęte z powodów pozasportowych, ale o utrzymanie w ekstraklasie - co pokazał dzisiejszy mecz - będziemy walczyć do końca - zapewnił FornalikW następnej kolejce - w poniedziałek, 27 lutego - Ruch podejmie ¦l±sk Wrocław , pocz±tek meczu o 18.