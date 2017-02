Legia - Ruch. Jacek Magiera: Mecz z Ajaksem mógł wpłynąć na naszą postawę, ale to szukanie tanich usprawiedliwień. Nie chcę w to brnąć

Miała być przewaga, dominacja i wygrana. Zamiast tego są trzy stracone gole i wstydliwa porażka z ostatnią drużyną ekstraklasy. Legia w niedzielę przegrała z Ruchem aż 1:3. I zamiast dwóch punktów do będącej na czele tabeli Lechii Gdańsk , wciąż traci pięć.- Gratuluję Ruchowi. I wygranej, i pięknych goli. Co mogę więcej powiedzieć? Jedynie tyle, że mieliśmy przewagę, z której niewiele jednak wynikało - zaczął pomeczową konferencję Magiera.I potem zaczął wymieniać: - Wolniej biegaliśmy, myśleliśmy i choć sytuacji mieliśmy sporo, to podejmowaliśmy złe decyzje. Za długo holowaliśmy piłkę , brakowało koncentracji - wskazywał Magiera.- Czy mecz z Ajaksem wpłynął na to, jak dziś wyglądaliśmy? To szukanie tanich usprawiedliwień. Nie chcę w to brnąć. Ale na pewno to, że z Holendrami graliśmy raptem dwa dni temu, mogło mieć wpływ. Inaczej: miało wpływ, bo człowiek zmęczony często popełnia więcej błędów. Ale już to zostawmy.- Tak samo, jak to, że przegraliśmy z ostatnią drużyną w tabeli, bo to też nie ma dla mnie znaczenia. Nie ma, bo nie segregujemy naszych przeciwników w taki sposób. Zawsze chcemy wygrywać. Dziś się nie udało, no trudno. Zaraz mamy mecz w Amsterdamie , gdzie chcemy wygrać i awansować -zakończył Magiera.Legia z Ajaksem w 1/16 finału Ligi Europy zagra w czwartek (godz. 19). Wciąż ma szanse na awans, bo w pierwszym meczu w Warszawie było 0:0.