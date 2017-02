Liga belgijska. Łukasz Teodorczyk strzelił gola w meczu Oostende - Anderlecht

Zieliński też strzelił

Najlepsze interwencje Szczęsnego

Piłkarze z Ostendy nie mieli dobrego początku spotkania. Hanni trafił do siatki już w drugiej minucie. Godzinę później, w odstępie dwóch minut, dwie bramki zdobył Tielemans.Teodorczyk, który rozegrał całe spotkanie, gola ładnym uderzeniem z woleja strzelił dopiero w 90. minucie. Jeszcze przed końcowym gwizdkiem zdążył zarobić też żółtą kartkę, bo sędziemu nie spodobało się przesadne świętowanie piłkarza z kibicami.Honorowe trafienie dla gospodarzy, jeszcze w pierwszej połowie, z rzutu karnego zaliczył Dimata.Po 27 kolejkach, Anderlecht ma 55 pkt - tyle samo, co prowadzący w tabeli Club Brugge . Oostende zajmuje czwarte miejsce, ma dziesięć punktów mniej.Piotr Zieliński zdobył bramkę w niedzielnym meczu Napoli z Chievo Weroną. Pod koniec spotkania, na boisku pojawił się także Arkadiusz Milik! Oficjalny profil Facebookowy AS Roma pochwalił się kompilacją najlepszych parad bramkarskich Wojciecha Szczęsnego w sezonie 2016/17. Najlepszych jak dotąd, bo, oczywiście, nikt nie ma wątpliwości, że jeszcze sporo znakomitych interwencji Polaka przed nami!