Ekstraklasa. Cracovia - Pogoń 1:1

Mecz rozpoczął się od dwóch dobrych akcji Portowców. W pierwszej minucie bliski zdobycia gola był Seiya Kitano, ale w ostatniej chwili piłkę spod jego nóg wybił Hubert Wołąkiewicz. W drugim przypadku sytuację zakończył sędzia z powodu spalonego.Po pierwszych minutach inicjatywę przejęła Cracovia , ale do przerwy niewiele z tego wynikało. W 41. minucie boisko musiał opuścić Miroslav Covilo, który doznał kontuzji po zderzeniu z Jarosław Fojutem."Pasy" objęły prowadzenie w pierwszej minucie drugiej połowy. Po zagraniu Sebastiana Stebleckiego piłkę głową skierował przed pole karne Jakub Wójciki, gdzie był Krzysztof Piątek. Wbiegł on w "16" Pogoni (źle ustawieni obrońcy Pogoni nie zdołali go zatrzymać), a mając przed sobą tylko Jakuba Słowika, zawodnik Cracovii z łatwością go pokonał.Niedługo cieszyli się krakowianie z wyniku 1:0. W 51. minucie po - zagraniu z prawej strony Kamila Drygasa - celną "główką" popisał się Adam Frączczak. Cracovia przeprowadziła jeszcze kilka groźnych akcji, ale wynik meczu nie uległ już zmianie.W ósmej minucie rozpoczęły się "niepokoje" na sektorze gości. Przybysze ze Szczecina próbowali dostać się do sektora buforowego, a pięć minut później udało się to pseudokibicom Cracovii. Wskutek interwencji służb porządkowych nie doszło do starcia zwaśnionych grup. Sytuacja szybko została opanowana.