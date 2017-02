Ekstraklasa. Młody dostał szansę. Jacek Magiera podał skład Legii na mecz z Ruchem

Mały wielki piłkarz - kim jest Sebastian Szymański?

- Moim celem jest jak najczęściej łapać się do meczowej osiemnastki. A co za tym idzie, grać w ekstraklasie. Czy się uda - nie wiem, będę próbował - mówił kilka tygodni temu Szymański.Próbował i w końcu się doczekał. Co prawda Szymański debiut w Legii ma już za sobą (w ekstraklasie jesienią rozegrał dwa spotkania), ale dopiero w niedzielę dostanie prawdziwą szansę - po raz pierwszy zacznie mecz w wyjściowym składzie.Arkadiusz Malarz - Adam Hlousek, Michał Pazdan, Maciej Dąbrowski, Artur Jędrzejczyk - Michał Kopczyński, Sebastian Szymański - Guilherme, Vadis Odjidja-Ofoe, Miroslav Radović - Tomas Necid.Początek meczu z Ruchem o 18, relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.- Pochwały do mnie płyną, to miłe. Ale spokojnie. Jeszcze nic wielkiego nie zrobiłem - mówi Sebastian Szymański, 17-letni pomocnik Legii Warszawa, który zimą pokazał się z bardzo dobrej strony na obozach, wielu typuje go na odkrycie rundy wiosennej ekstraklasy.