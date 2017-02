Serie A. Piotr Zieliński strzelił gola w meczu Chievo - Napoli

Zieliński przypomina Nedveda

Polski pomocnik pojawił się na boisku w 42. min za kontuzjowanego Allana. Do siatki trafił już w 58. min. Dzięki jego bramce, zrobiło się już 3:0.Wcześniej gole dla gości strzelali Insigne (31. min) i Hamsik (38. min).W 72. min pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Meggiorini. Minutę wcześniej na boisko wszedł drugi polski gracz Napoli, Arkadiusz Milik. Napastnik zastąpił Pavolettiego.W poprzedniej kolejce Zieliński strzelił gola w meczu z Genoą, wówczas ( 10 lutego ) jego zespół wygrał u siebie 2:0. Z kolei dla Milika, dla którego to pierwszy występ we włoskiej ekstraklasie od początku października . W minioną środę polski napastnik zagrał w końcówce spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt (1:3).Po 25 kolejkach, Chievo zajmuje 11. miejsce w tabeli. Napoli jest drugie, ale Roma ma jeszcze do rozegrania swoje spotkanie. Pomyślny wynik sprawi, że Wojciech Szczęsny przeskoczy w tabeli kolegów z reprezentacji.Empoli, z bramkarzem Łukaszem Skorupskim w składzie, uległo w sobotę u siebie Lazio Rzym 1:2. W niedzielę Sampdoria Genua - z występującym cały mecz Bartoszem Bereszyńskim i grającym od 55. minuty Karolem Linettym - zremisowała u siebie z Cagliari 1:1. W zespole gości rezerwowym był Bartosz Salamon. Zwraca uwagę niedzielne zwycięstwo ostatniej w tabeli Pescary - aż 5:0 nad Genoą. W poprzednich 24 meczach ta ekipa wygrała tylko jeden mecz, na dodatek... walkowerem - w sierpniu z Sassuolo (na boisku przegrała wówczas 1:2). Kilka dni temu zmieniła trenera, Massimo Oddo został zastąpiony przez doświadczonego Czecha Zdenka Zemana.- Piotr Zieliński to fantastyczny piłkarz. Przypomina Pavla Nedveda. W Polsce nie uwielbiacie go tak, jak jest uwielbiany w Neapolu - mówi dziennikarz "La Gazzetta dello Sport". CZYTAJ WIĘCEJ >>> Oficjalny profil Facebookowy AS Roma pochwalił się kompilacją najlepszych parad bramkarskich Wojciecha Szczęsnego w sezonie 2016/17. Najlepszych jak dotąd, bo, oczywiście, nikt nie ma wątpliwości, że jeszcze sporo znakomitych interwencji Polaka przed nami! CZYTAJ WIĘCEJ >>>