Zieliński, Strus, Celiński wracają z tarczą po gali ACB 53 [WIDEO]

Bezapelacyjnie największym bohaterem gali został powracający po długiej przerwie Piotr Strus (10-3), który nie dość, że wziął walkę z bardzo krótkim wyprzedzeniem, to dodatkowo z bardzo doświadczonym i faworyzowanym rywalem. Mikhail Tsarev (31-7) miał być rywalem mistrza KSW - Borysa Mańkowskiego przy okazji trzydziestej gali, ale do starcia nie doszło. Z pewnością Rosjanin nie będzie dobrze wspominał powrotu nad Wisłę. W pierwszej rundzie Tsarev 2-krotnie usadził na deskach Polaka, a nie potrafił go skończyć, Piotrek zdołał sklinczować, obalić i zakończyć rundę będąc z góry. Te około 90 sekund wystarczyło, aby Strus wrócił do pełni sił i brawurowo rozpoczął runde drugą, w której dość szybko sprowadził Rosjanina, a następnie skutecznie rozbijał go za pomocą nie tylko pięści, ale też łokci. Finalnie rundę zakończył mając dosiad. Do ostatniej rundy Tsarev już nie wyszedł, a reprezentant WCA Fight Team wrócił do zawodowych startów w wielkim stylu.Kolejnym zawodnikiem na gali ACB, który również jest związany z KSW i którego też długo nie widzieliśmy w klatce był Karol Celiński (13-7-1). Od początku walki widać było przewagę "Cebuli" nad Łukaszem Parobcem (12-6), ale nie potrafił skończyć rywala ani w parterze, ani w stójce. Finalnie pod koniec 3 rundy, Celiński będąc z góry atakował rywala, który przestał odpowiadać na ciosy nie pozostawiając wyboru sędziemu.W walce wieczoru Adrian Zieliński (17-5) nie dał sobie zrobić krzywdy na pełnym dystansie i między innymi dzięki skutecznej pracy pod siatką oraz obronie obaleń wypunktował Rasula Yakhyeava (10-4-1). Była to piąta walka Polaka dla ACB, i trzecie zwycięstwo dla tej organizacji.Komplet wyników:Walka wieczoru:70.3 Adrian Zieliński pok. Rasula Yakhyaeva jednogłośną decyzją sędziówKarta Główna:88.0 Piotr Strus pok. Mikhaila Tsareva przez techniczny nokaut (niezdolność rywala do walki, runda 2)93.0 Karol Celiński pok. Łukasza Parobca przez techniczny nokaut (uderzenia w parterze, runda 3)70.3 Bay-Ali Shaipov pok. Pawła Kiełka jednogłośną decyzją sędziów77.1 Mindaugas Verzbickas pok. Ibragima Tibilova przez poddanie (duszenie zza pleców, runda 3)65.8 Lamberd Akhyadov pok. Rafała Czechowskiego jednogłośną decyzją sędziów77.3 Aslambek Arsamikov pok. Łukasza Szczerka jednogłośną decyzją sędziów65.8 Mehdi Baydulaev pok. Suleimana Bouhata przez poddanie (duszenie zza pleców, runda 2)61.2 Dukhvaha Astamirov pok. Jakuba Wikłacza przez techniczny nokaut (ciosy w dosiadzie, runda 3)77.1 Dzokhar Duraev pok. Patryka Wołodkiewicza przez techniczny nokaut ( kolano + ciosy w parterze, runda 2)Karta Wstępna:70.5 Adlan Mamaev pok. Vytautasa Sadauskasa jednogłośną decyzją sędziów70.3 Maciej Kaliciński pok. Muslima Abdulaeva przez techniczny nokaut (łokieć + ciosy w parterze, runda 2)77.1 Umar Gaisumov pok. Pawła Karwowskiego przez nokaut (ciosy w stójce, runda 1)65.8 Dmitriy Shestakov pok. Mansura Arsakhanova przez nokaut (obrotowe kopnięcie, runda 1)56.7 Shamil Akhmaev pok. Kamila Unruha niejednogłośną decyzją sędziówWięcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl