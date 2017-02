Ekstraklasa. Lech pokonał Piasta i goni czołówkę ligi

Lech, który przed tygodniem w takim samym stosunku pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, był zdecydowanym faworytem sobotniego meczu. "Kolejorz" swoją przewagę i siłę udowodnił też na boisku. Drużyna Bjelicy od początku była zespołem lepszym, kreowała więcej klarownych sytuacji strzeleckich.Pierwszy gol padł jednak po stałym fragmencie gry . W 27. minucie z rzutu wolnego uderzył Majewski, piłka odbiła się od muru, a konkretnie od Łukasza Sekulskiego, co kompletnie zmyliło Jakuba Szmatułę. Osiem minut później było już 0:2. Z lewej strony w pole karne Piasta dośrodkował Wołodymyr Kostewycz, a strzałem głową drugą bramkę zdobył Majewski.Piast po przerwie chciał zaatakować, ale zdecydowanie brakowało mu umiejętności i pomysłu. "Kolejorz" spokojnie kontrolował grę, czego efektem był trzeci gol. W 62. minucie na strzał z dystansu zdecydował się Szymon Pawłowski, piłkę przed siebie odbił Szmatuła, a jego błąd z bliska wykorzystał Kownacki.Dzięki zwycięstwu Lech zrównał się punktami z trzecią w tabeli Legią, która w niedzielę u siebie zmierzy się z Ruchem Chorzów . Drużyna Bjelicy do prowadzącej Lechii traci pięć, a do drugiej Jagiellonii cztery punkty. Następny mecz "Kolejorz" rozegra w piątek, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Pogonią Szczecin