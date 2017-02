Bundesliga. Kuriozalna sytuacja podczas meczu HSV z Freiburgiem [WIDEO]

Kolejnych goli w I połowie nie było, ale za to było TO. Padolino trenera czy chamskie zachowanie piłkarza @HSV? #bundesliga pic.twitter.com/Ra0Rlr60qa — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 18, 2017

W 33. minucie zawodów, przy wyniku 1:1, do wybitej w stronę ławki szkoleniowej gości piłki podbiegł błyskawicznie trener Freiburga Christian Streich. Szkoleniowiec zasłonił futbolówkę przed piłkarzem HSV Filipem Kosticiem, uniemożliwiając mu szybkie wznowienie gry . Zawodnik, który próbował jeszcze "wygrać" starcie o piłkę , delikatnie popchnął trenera, który przewrócił się na swoich współpracowników zasiadających na ławce.Choć w zachowaniu Kosticia trudno doszukiwać się celowości, cała ławka rezerwowych Freibruga od razu wstała i doskoczyła do piłkarza. Doszło do krótkiej szarpaniny, którą Kostic skwitował tylko uśmiechem. Nic dziwnego, bo cała sytuacja wyglądała komicznie.Mecz zakończył się remisem 2:2. Freiburg plasuje się na 9. pozycji w lidze, zaś Hamburger na 15., z przewagą zaledwie punktu nad strefą spadkową.