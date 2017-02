MŚ w biathlonie. Wpadka organizatorów, pomylili hymn Rosji

Pomyłka wywołała gwizdy kibiców "Sbornej" oraz interwencję... komentatora telewizji rosyjskiej Dmitrija Gubierniewa, który wszedł na scenę, aby zaintonować a capella wła¶ciwy hymn. Podchwycili go złoci medali¶ci: Aleksiej Wołkow, Maksym Cwietkow, Anton Babikow i Anton Szypulin. Spiker uroczysto¶ci przeprosił za bł±d i po chwili odtworzono obowi±zuj±c± melodię.Hymn Federacji Rosyjskiej został przyjęty w 2000 roku z inicjatywy prezydenta Władimira Putina . Stanowi adaptację hymnu Zwi±zku Radzieckiego z 1944 roku, ale z nowymi słowami, w których nie nawi±zuje się już do idei rewolucji paĽdziernikowej i jej przywódcy Włodzimierza Lenina. W latach 1990-1991 hymnem Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a od końca 1991 roku Federacji Rosyjskiej była "Pie¶ń Patriotyczna", utwór instrumentalny, do którego tekst wybrano dopiero w 1997.Rosjanie wygrali sobotni± sztafetę 4x7,5 km, wyprzedzaj±c Francuzów oraz Austriaków. Polacy zajęli 23. miejsce.