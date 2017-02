Real Madryt - Espanyol. Królewscy pobili klubowy rekord, wielki powrót Garetha Bale'a

Lider ligowej tabeli nie rozegrał wielkiego meczu, ale zadanie wykonał i zgarnął trzy punkty. Prowadzenie madrytczykom jeszcze w pierwszej połowie dał strzałem głową Alvaro Morata. Choć jednobramkowa przewaga do bezpiecznych nie należała, Real nie forsował tempa i grał dość opieszale. Na szczęście dla Królewskich goście z Barcelony grali bardzo słabo i rzadko zagrażali bramce Kiko Casilli. Wynik ustalił w 83. minucie zawodów wracający po kontuzji Gareth Bale. Walijczyk, który ostatni mecz rozegrał 88 dni temu, na boisku pojawił się nieco ponad kwadrans przed końcem regulaminowego czasu drugiej połowy. Wniósł sporo ożywienia do gry Realu i swoim golem pozwolił zespołowi na spokojną końcówkę.Bramki Bale'a i Moraty sprawiły, że Real w 42. kolejnym spotkaniu strzelił przynajmniej jedną bramkę. To nowy klubowy rekord.Królewscy pozostaną po 23. kolejce liderem La Liga . Nad zajmującą 2. miejsce Barceloną, która swój mecz rozegra w niedzielę przeciwko Leganes, drużyna ze stolicy ma cztery punkty przewagi i jedno rozegrane spotkanie mniej. W środę drużyna Zinedine'a Zidane'a zmierzy się na wyjeździe z Valencią w ramach zaległego spotkania 16. kolejki, które nie odbyło się w terminie ze względu na udział Realu w Klubowych Mistrzostwach Świata.