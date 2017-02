MŚ w biathlonie. Polacy zdublowani w sztafecie, zwycięstwo Rosjan

Na ostatniej zmianie trwała walka o złoto między Rosjanami i Francuzami oraz o br±z między reprezentacj± gospodarzy i Niemcami. Dobrze biegn±cy Anton Szypulin odparł atak Martina Fourcade'a, a Dominik Landertinger popisowo w końcówce uciekł Simonowi Schemppowi.Gdy na trasę ruszał Fourcade "Trójkolorowi" mieli 12 s straty do podium. Utytułowany zawodnik szybko wprowadził swoj± ekipę na drugie miejsce, ale nie był w stanie wyprzedzić Rosjanina.Ostatecznie "Sborna" wyprzedziła Francuzów o 5,8 s, za¶ Austriaków o 20,1. Triumfatorzy mieli trzy doładowania, srebrni medali¶ci cztery, a gospodarze 10.Polska sztafeta w ostatnim czasie zwykle nie dobiegała do mety, bowiem była dublowana i zgodnie z regulaminem musiała zej¶ć z trasy. Tak też było w sobotę. Szczurek i Guzik mieli po trzy doładowania, a Nędza-Kubiniec jedno. Dodatkowo drugi z zawodników zarobił rundę karn±. Rafał Penar nie dokończył rywalizacji.Mistrzostwa w Austrii zakończ± się w niedzielę, gdy w biegu ze startu wspólnego ¶cigać się będ± najpierw kobiety na 12,5 km, a następnie mężczyĽni na dystansie o 2,5 km dłuższym. Nikt z Polaków nie zakwalifikował się do tej konkurencji.1. Rosja 1:14.15,0 (0 karnych rund + 3 doładowania) (Aleksiej Wołkow, Maksym Cwietkow, Anton Babikow, Anton Szypulin)2. Francja strata 5,8 s (0+4) (Jean Guillaume Beatrix, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Martin Fourcade)3. Austria 20,1 (0+10) (Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger)4. Niemcy 29,6 (0+8)5. Włochy 1.30,8 (0+5)6. Ukraina 1.41,3 (0+10)7. USA 1.50,5 (0+8)8. Norwegia 2.22,3 (1+8)9. Bułgaria 2.50,3 (1+7)10. Czechy 3.10,0 (1+15)...24. Polska zdublowana (Łukasz Szczurek, Grzegorz Guzik, Andrzej Nędza-Kubiniec, Rafał Penar)