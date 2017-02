NBA. Jamal Murray najlepszym graczem Meczu Wschodzących Gwiazd

19-letni Kanadyjczyk, grający na co dzień w Denver Nuggets, zdobył 36 punktów i miał 11 asyst. Trafił 13 z 19 rzutów z gry , w tym dziewięć z 14 za trzy punkty."Starałem się niczego nie wymuszać. Kibice i koledzy z drużyny jednak przez cały mecz krzyczeli żebym rzucał, to rzucałem" - powiedział bohater wieczoru.28 punktów dołożył urodzony na Bahamach Buddy Hield (New Orleans Pelicans), a 24 pkt i 10 zbiórek uzyskał Łotysz Kristaps Porzingis (New York Knicks ).W pokonanym zespole najlepszy był Frank Kaminsky (Charlotte Hornets) - 33 pkt.W sobotę wieczorem odbędą się konkursy indywidualne: wsadów piłki do kosza, rzutów za trzy punkty i dryblerów. Kulminacją weekendu będzie w niedzielę tradycyjna rywalizacja najlepszych zawodników Wschodu i Zachodu.