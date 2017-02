Ranking FIFA. Polska awansuje na najwyższe miejsce w historii i wyprzedzi kolejną potęgę!

1. Argentyna 1644 pkt 2. Brazylia 1534 3. Niemcy 1443 4. Chile 1389 5. Belgia 1379 6. Francja 1318 7. Kolumbia 1312 8. Portugalia 1240 9. Urugwaj 1200 10. Hiszpania 1162 11. Szwajcaria 1138 12. Polska 1121 12. Walia 1121 14. Anglia 1114 15. Włochy 1095

W tym miesi±cu zostan± rozegrane zaledwie trzy mecze międzypaństwowe - wszystkie to sparingi. Dlatego można już przewidzieć kształt nowego rankingu z niemal 100 proc. pewno¶ci±.Polacy na pewno awansuj± z 14. na 12. miejsce i po raz pierwszy w historii będ± przez Anglikami! Ex aequo z Polsk± znajdzie się Walia (oba zespoły będ± miały po 1121 pkt). Kadra Adama Nawałki traci już niewiele do dwóch kolejnych reprezentacji - do 11. Szwajcarii już tylko 17 pkt, natomiast do 10. Hiszpanii 41 pkt.Na szczycie nie dojdzie do żadnych zmian. Prowadzić będ± Argentyńczycy przed Brazyli± oraz Niemcami. Rywale Polski w el. M¦ 2018 znajduj± się na dalszych pozycjach - Rumunia jest 39., Dania 48., Czarnogóra 64., Armenia 85., a Kazachstan 94.