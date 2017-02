NBA. New York Knicks ponownie najbardziej wartościowym klubem

Klub Washington Wizards, w którym występuje jedyny Polak w NBA Marcin Gortat z 1 miliardem dol. zajmuje 18. lokatę (w minionym roku 16. miejsce - 960 mln). Dochód stołecznej ekipy w ostatnich dwunastu miesiącach to 155 mln dolarów.Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Los Angeles Lakers - 3,0 mld dol. - wzrost o 11 procent (333 mln). Wyniki sportowe - w przypadku Knicks i Lakers - nie idą więc w parze z biznesowymi, znacznie lepszymi. Nowojorczycy i "Jeziorowcy" przegrali bowiem 68 procent spotkań biorąc pod uwagę trzy ostatnie sezony.Na trzecią lokatę awansowali Golden State Warriors - 2,6 mld dol. (poprzednio 1,9 mld), i najwyższy wzrost w lidze w stosunku rocznym - 37 procent. Klub zanotował 305 mln zysku.Co ciekawe mistrzowie NBA Cleveland Cavaliers zajmują w zestawieniu "Forbesa" dopiero 11. miejsce - 1,2 mld dol. (dochód 233 mln). Najniższą wartość, tak jak przed rokiem mają New Orlean Pelicans - 750 mln dol., ale ich dochód podniósł się o 15 procent (156 mln).Średnia wartość 30 zespołów to 1,36 mld dol. (w 2016 r. było to 1,25 mld) i wzrosła rok do roku o 3,5 procent.Aż 18 drużyn (przed rokiem tylko 13) wycenianych jest na co najmniej miliard. Trzy lata pułap ten osiągnęły zaledwie trzy.Pod uwagę brane są w tym zestawieniu zarówno czynniki sportowe, jak i marketingowe (umowy sponsorskie, marka), jak i przychody ze sprzedaży biletów i pamiątek klubowych.1. New York Knicks 3,3 mld dol2. Los Angeles Lakers 3,03. Golden State Warriors 2,64. Chicago Bulls 2,55. Boston Celtics 2,26. Los Angeles Clippers 2,0 ...18. Washington Wizards 1,0