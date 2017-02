Siatkówka. Koniec sezonu dla Agaty Sawickiej

W środę w pojedynku pomiędzy Impelem a Grot Budowlanymi Łódź kontuzji nabawiła się libero wrocławskiego zespołu. - Nie zakładam, że Agata nie zagra do końca sezonu. Jako trenerzy myślimy jednak perspektywicznie i w razie takiej ewentualności będziemy musieli sobie poradzić. Siatkówka to profesjonalny sport, my reprezentujemy profesjonalny zespół i naszą rolą będzie wymyślenie najlepszego rozwiązania w razie takiej ewentualności. Cały czas w głowach będziemy mieli zdrowie naszej zawodniczki i z tą myślą będziemy planować przyszłość drużyny - mówił wtedy Sport.pl trener Impelu Wrocław Marek Solarewicz. Niestety, sprawdził się najgorszy scenariusz odnoszący się do kontuzji libero - wiceliderki Orlen Ligi do końca sezonu będą musiały poradzić sobie bez 32-letniej siatkarki.- W czwartek przeprowadzono badanie rezonansem magnetycznym. Jego opis nie pozostawia złudzeń - Agata Sawicka ma uszkodzone więzadła. W najbliższych dniach wrocławska libero przejdzie operację, następnie żmudny proces rehabilitacji. To oznacza, że siatkarki nie zobaczymy w tym sezonie na parkietach Orlen Ligi - podano na oficjalnej stronie internetowej drużyny. Podobny uraz przydarzył się Sawickiej w 2015 roku po upadku podczas meczu finałowego igrzysk europejskich w Baku.Kontuzja Agaty Sawickiej stawia drużynę w trudnej sytuacji. Drugą libero wiceliderek tabeli jest mniej doświadczona 22-letnia Magdalena Stasiak. Dobra dyspozycja Sawickiej spowodowała, że zmienniczka w tym sezonie pokazała się na parkiecie tylko w 12 setach.Obecnie Impel Wrocław z dorobkiem 50 punktów zajmuje 2. pozycję w Orlen Lidze, tracąc do pierwszego Chemika cztery punkty. Choć mistrzynie Polski mają rozegrane o jedno spotkanie mniej, to i tak zespół z Dolnego Śląska był wskazywany jako główny przeciwnik policzanek na drodze do obrony tytułu.