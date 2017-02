Próba generalna Justyny Kowalczyk, sentymentalny mecz Błaszczykowskiego i Lewandowski w Berlinie [ROZKŁAD WEEKENDU]

SOBOTA



Godz. 15.30 Borussia Dortmund - Wolfsburg



VfL Wolfsburg, którego piłkarzem jest Jakub Błaszczykowski, zmierzy się w 21. kolejce niemieckiej ekstraklasy na wyjeĽdzie z byłym klubem Polaka - Borussi± Dortmund. Oba zespoły nie spisuj± się w tym sezonie najlepiej, choć gospodarzy kryzys dotkn±ł póĽniej.



Od BVB oczekiwano przed sezonem walki o tytuł do samego końca z Bayernem Monachium. Bawarczycy spełniaj± oczekiwania i zdecydowanie prowadz± w tabeli - maj± 49 punktów, o siedem więcej od wicelidera RB Lipsk. Borussia, której piłkarzem jest Łukasz Piszczek, wygrała jednak tylko dwa z ostatnich siedmiu meczów ligowych i jest dopiero na czwartym miejscu z 34 "oczkami". Transmisja meczu w Eurosporcie.



Godz. 15.30 Hertha Berlin - Bayern Monachium



Po zwycięstwie z Ingolstadt drużyna Roberta Lewandowskiego ma już siedem punktów przewagi nad drugim Lipskiem. W sobotę mistrz Niemiec zagra na wyjeĽdzie z Herh± Berlon, która zajmuje wysokie szóste miejsce, choć w ostatnim czasie spisuje się przeciętnie. Przegrała aż trzy z ostatnich pięciu spotkań. Transmisja meczu w Eurosporcie.



Godz. 15.30 Korona Kielce - Wisła Płock



Pierwsze punkty na wiosnę piłkarze Korony chc± zdobyć w sobotnim spotkaniu z Wisł± Płock. - Stwarzamy sobie sytuacje, ale musimy być skuteczniejsi niż w meczu w Krakowie - powiedział szkoleniowiec kieleckiej drużyny Maciej Bartoszek. Na inaugurację wiosny Korona uległa w Krakowie Wi¶le 0:2.



Godz. 16.15 Real Madryt - Espanyol



W tej kolejce nieco trudniejsze zadanie czeka Real Madryt, który w sobotę podejmie Espanyol Barcelona. "Królewscy" przyst±pi± do spotkania w bardzo dobrym humorze, ponieważ w ¶rodku tygodnia wygrali swój mecz w Champions League z Napoli 3:1. "Wszyscy jeste¶my zadowoleni, bo zagrali¶my dobrze i mamy nadzieję kontynuować to w Primera Division" - powiedział zdobywca jednej z bramek Francuz Karim Benzema. Transmisja meczu w telewizji Eleven.



Godz. 18 ¦l±sk Wrocław - Wisła Kraków



Po 21. kolejce spotkań wi¶lacy w tabeli ekstraklasy zajmuj± ósme miejsce z dorobkiem 28 punktów. W pierwszym meczu ligowym w 2017 r. pokonali, na własnym stadionie Koronę Kielce 2:0. W sobotę na wyjeĽdzie zmierz± się ze ¦l±skiem Wrocław, który w poprzedniej kolejce zremisował z Wisł± Płock 1:1.



Godz. 20.30 Piast Gliwice - Lech Poznań



Po zwycięstwie nad Bruk-Betem Termalik± Nieciecza (3:0), Lech liczy na kolejne trzy punkty w sobotnim meczu w Gliwicach z Piastem. Trener poznańskiej drużyny Nenad Bjelica uważa, że choć rywal jest tuż nad stref± spadkow±, wci±ż pozostaje groĽnym zespołem.



Gliwiczanie jeszcze niespełna rok temu do końca sezonu walczyli z Legi± o mistrzostwo kraju. Obecnie zajmuj± dopiero 14. miejsce w tabeli z czterema punktami przewagi nad Górnikiem Łęczna.



Pozostałe wydarzenia:



Godz. 11 - sprint stylem dowolnym kobiet w Otepaeae (biegi narciarskie)



Godz. 14.45 - sztafeta mężczyzn na M¦ Hochfilzen (biathlon)



NIEDZIELA





Godz. 10.30 10 km stylem klasycznym kobiet w Otepaeae



W niedzielę Justynę Kowalczyk czeka próba generalna: 10 km klasykiem w Otepaeae. To ostatni Puchar ¦wiata przed M¦. W pełnej obsadzie, w estońskim o¶rodku, w którym Justyna często trenowała i starty tutaj przez lata traktowała jak zawody u siebie. Tutaj pierwszy raz w karierze stała na podium P¦, tutaj pierwszy raz wygrała, dziesięć lat temu. Transmisja w Eurosporcie.



Godz. 15. 30 Cracovia - Pogoń Szczecin



- Remisy niewiele wnosz± do naszej sytuacji: - powiedział trener ekstraklasowych piłkarzy Cracovii Jacek Zieliński. W niedzielę jego zespół zagra w Krakowie z Pogoni± Szczecin. Jego zdaniem spotkanie nie będzie przypominać "piłkarskich szachów". Pogoń też bowiem bardzo potrzebuje punktów.



Godz. 18 Legia Warszawa - Ruch Chorzów



Trener piłkarzy Legii Warszawa Jacek Magiera jest przekonany, ze jego podopieczni s± zdecydowanymi faworytami niedzielnego meczu z Ruchem Chorzów w 22. kolejce ekstraklasy. "Mamy swoje cele do zrealizowania i interesuje nas tylko zwycięstwo" - podkre¶lił.



Broni±ca tytułu Legia jest trzecia w tabeli i traci cztery punkty do prowadz±cej Lechii Gdańsk. W czwartek zremisowała z Ajaksem



Godz. 20.45 Barcelona - Leganes



Po klęsce w Paryżu w pierwszym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, Barcelona wraca do rywalizacji w ekstraklasie. "Musimy się pozbierać, otrzepać z kurzu i pamiętać o innych rozgrywkach, w których wci±ż uczestniczymy" - powiedział kapitan Andres Iniesta.



W 23. kolejce zajmuj±cy drugie miejsce w tabeli Primera Division Katalończycy podejm± 17. ekipę Leganes. Do Realu Madryt trac± obecnie punkt, ale lider rozegrał o dwa mecze mniej. Transmisja meczu w telewizji Eleven.



Pozostałe wydarzenia:



Godz. 11.30 - bieg ze startu wspólnego kobiet na M¦ Hochfilzen (biathlon)



Godz. 14.45 - bieg ze startu wspólnego mężczyzn na M¦ Hochfilzen (biathlon)



Godz. 15 - Sampdoria - Cagliari (transmisja w Eleven)



Godz. 15 - Chievo - Napoli (transmisja w Eleven)



Godz. 18 - Roma - Torino (transmisja w Eleven)



Godz. 18 - KV Ooestende - Anderlecht (transmisja w Eleven)



Godz. 21 - PSG - Toulouse (transmisja w Eleven)



