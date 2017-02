Polscy piłkarze wciąż w cenie. Wartość kadrowiczów Nawałki wzrosła jesienią o 35 mln euro! Zobacz, kto urósł, a kto stracił najwięcej

Napastnicy w cenie

Zieliński rozbił bank

Glik, Piszczek.. Premier League

Wszystko, co najbardziej pasjonujące na transferowym rynku, wydarzyło się dla nas tuż po udanym Euro.Kluby za duże pieniądze zmieniali m.in. Arkadiusz Milik (transfer za 32 mln) Grzegorz Krychowiak (30 mln) Piotr Zieliński (14 mln) czy Kamil Glik (11mln).Od tego czasu, wcale nie jest, a właściwie nie powinno być gorzej. Jak sprawdziliśmy na 30 piłkarzy, którzy w kadrze grają lub są w kręgu zainteresowań Adama Nawałki, aż 17 powiększyło swoją cenę. W sumie od końca letniego okienka transferowego, aż do teraz ich wartość wzrosła łącznie o ponad 35 mln euro*!- Grają w lepszych klubach, reprezentacja ma coraz lepsze wyniki , więc ich ceny poszły do góry - przyznaje Jarosław Kołakowski, właściciel Kolakowski Football Management. - Ceny są oczywiście zależne od wielu czynników. Od długości kontraktu gracza, jego wieku, tego jak zawodnikowi się wiedzie, czy gra czy nie gra, tego kto się po niego zgłasza i gdzie on sam chce iść - wylicza dalej menedżer.Grupą naszych kadrowiczów, która zyskała bez wyjątku, są napastnicy. Największy wzrost widać w przypadku Łukasza Teodorczyka, najlepszy obecnie strzelec belgijskiej Jupiler Pro League jest ponad dwa razy droższy niż w końcówce lipca 2016 . Wtedy wyceniono go na 3,5 mln euro, teraz na 9! Kolejne miliony właściwie przychodzą u niego z kolejnymi golami. Zawodnik Anderlechtu zdobył w sezonie 25 bramek we wszystkich rozgrywkach. Belgowie będą go chcieli wykupić z Dynama Kijów i sprzedać. Już teraz mówi się o kwotach sięgających kilkunastu milionów euro.Pięć milionów droższy niż pod koniec lata 2016 jest też Robert Lewandowski. Tu oprócz 23 goli w obecnym sezonie, pomógł też nowy kontrakt podpisany z Bayernem. Umowę przedłużono do 2021 roku, a napastnik dostał solidną podwyżkę. Warto zauważyć, że Polak został wyceniony nieco niżej przez ekspertów z CIES Football Observatory (Centrum Nauk o Sporcie). Dla niech wart jest 70,4 mln euro. Dało mu to 27. pozycję w zestawieniu najdroższych zawodników świata.Z Arkadiuszem Milikiem sytuacja jest nieco inna. Po ME 2016 serwis transfermarkt.de wyceniał go na 12 mln euro. Do Napoli trafił jednak za niemal trzykrotność tej kwoty. Włosi sporo przepłacili? Niekoniecznie.- Podsumowując te wszystkie wyceny, można je uznać za formę pewnego szacunku, przybliżenia i to stosunkowo mało dokładnego - ocenia menadżer piłkarski z BMG-SPORT Bartłomiej Bolek. - Zawodnik jest tyle wart ile ktoś za niego płaci - przypomina złotą zasadę.Wracając jednak do "szacunkowych" danych ekspertów - obecnie Milik wyceniany jest przez nich na 20 mln euro. Z pewnością można uznać to za wynik jego dobrej gry i strzelanych goli. Przed kontuzją w Serie A trafiał co 105 minut.Jeśli chodzi o pomocników, najciekawiej wygląda sytuacja Piotra Zielińskiego. Napoli miało wyłożyć za niego sumę ok. 12 mln euro. Regularna gra, dobre występy, ale też asysty i gole sprawiły, że wartość 22-letniego Polaka rośnie i przekracza 16 milionów. Zdaniem innych źródeł jest nawet dużo wyższa.W opracowaniu ekspertów z CIES jest on obecnie drugim najdroższym Polakiem i 77 piłkarzem na świecie (wyprzedził m.in. Marco Verattiego czy Karima Benzemę) Potencjalny klient musiałby wydać na niego aż 42,5 mln euro! Włoskie gazety niedawno pisały o jego kosmicznej i jeszcze wyższej kwocie wykupu.- Zabezpieczyliśmy w kontrakcie Piotra sumę odstępnego. Ta podawana w mediach nie jest zgodna z prawdą (70 mln euro - przyp. red.) Czy te liczby robią na mnie wrażenie? Piotr jest piłkarzem który wie co chce osiągnąć i jak nad tym pracować, a do tego ma wielki talent. To tłumaczy jego rozwój w ostatnim czasie - mówi nam menadżer piłkarza Bartłomiej Bolek.Kolejne wzrosty cen łączą się z graczami, którzy niedawno zmieniali kluby. Dwukrotny wzrost wartości, lub po prostu aktualizację wyceny mamy w przypadku Kamila Grosickiego. Były zawodnik Stade Rennais teraz mieszka i pracuje w Hull. Wszystko za sprawą 9 mln euro. Karol Linetty jest graczem Sampdorii raptem od pół roku. W tym czasie w Serie A zdołał wywalczyć miejsce w składzie i... podnieść swoją cenę, prawie dwukrotnie.Wśród pomocników są też ci, którzy tracą na wartości. Wydaje się, że jeśli PSG będzie chciało sprzedać Grzegorza Krychowiaka, to nie odzyska zainwestowanych w jego zakup pieniędzy. Na transferowym rynku niżej stoją też akcje Jakuba Błaszczykowskiego czy Tomasza Jodłowca. Umowa tego ostatniego z Legią wygasa jednak w połowie następnego roku, więc jego wartość będzie się obniżać.Wartość obrony reprezentacji Polski zdecydowanie podnosi 29-letni Kamil Glik. Po transferze do AS Monaco, czterem golom w Ligue 1 i jednym w Lidze Mistrzów, ostoja defensywy ekipy z księstwa buduje swoją pozycję rynkową.