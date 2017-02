Ligue 1. Oh la la! Zobacz, jak Mariusz Stępiński świetnie mówi po francusku! [WIDEO]

- Chcemy, żeby mecz z Olympique Marsylia był początkiem naszej zwycięskiej serii. W kolejnych meczach zamierzamy dalej punktować i umocnić się w tabeli - mówił 21-letni napastnik na przedmeczowej konferencji z FC Metz.Stępiński świetnie posługiwał się francuskim. Nie potrzebował tłumacza. W niedawnym wywiadzie dla Sport.pl przyznał, że w nauce nowego języka robi regularne postępy. - Może nie mówię jeszcze bardzo płynnie, ale zapewniam, że z dnia na dzień jest coraz lepiej. W tym roku już raz pojawiłem się na konferencji, kiedy przed kamerami mówiłem po francusku. Chyba źle nie było. Przynajmniej Internet się nie śmieje. Z tego co wiem, to nie zostałem gwiazdą na YouTube. Klub mi zapewnia lekcje francuskiego. Trzy godziny w tygodniu. Staram się regularnie korzystać - mówił Stępiński, który do Francji trafił dopiero pół roku temu z Ruchu Chorzów Przypomnijmy, że w ostatniej kolejce Nantes pokonało u siebie Olympique Marsylia 3:2. Reprezentant Polski zagrał w pierwszym składzie i strzelił swojego czwartego gola w Ligue 1 . To był jego najlepszy mecz od kiedy występuje we Francji.Dziennik L'Equipe rozpływał się nad występem Polaka. "Stępiński liderem" - zatytułował tekst, w którym można było m.in. przeczytać, że "jeszcze nigdy nie zagrał on z takim zaangażowaniem i z taką jakością".Pozycja młodego napastnika w drużynie prowadzonej przez Sergio Conceicao staje się coraz mocniejsza. Kolejna okazja do powiększenia strzeleckiego dorobku w najbliższą sobotę o godz. 20 w meczu z FC Metz.Po 25. kolejkach Nantes zajmuje 12. miejsce w tabeli i ma cztery punkty przewagi nad miejscem zagrożonym spadkiem.