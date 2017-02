Cavaliada Warszawa - Finał LEC Pucharu Świata na Torwarze!

Z pierwszej dziesiątki Cavaliady Tour, w której sytuacja jest bardzo wyrównana w hali Torwaru zobaczymy: zwycięzcę Grand Prix z Poznania Marcela Ewena z Luksemburga, Andriusa Petrovasa z Litwy oraz Polaków: Wojciecha Wojciańca (trzeci w tabeli), Jarosława Skrzyczyńskiego, Kamila Grzelczyka i Marka Lewickiego. Największą szansę na zwycięstwo w klasyfikacji do 21 lat ma Adam Grzegorzewski, który tak doskonale na Okarino zaprezentował się w Grand Prix Lublina. Na liście zgłoszeń nie brakuje innych, utytułowanych jeźdźców jak Felix Hassman z Niemiec czy Austriacy Gerfried Puck i Roland Englbrecht.Zawody w Warszawie mają niezwykle ważny aspekt sportowy bowiem są ostatnim etapem LEC Pucharu Świata. Na rywalizację w zawodach finałowych Ligi Europy Centralnej składają się trzy konkursy.W czwartek o wysokości 145 cm szybkości, piątkowy dużej rundy (150 cm) z rozgrywką i niedzielne Grand Prix (155 cm). Wszystkie punkty zdobyte w finale LEC będą doliczone do 5 najlepszych wyników w kwalifikacjach. Maksymalnie można ich zdobyć w Warszawie 70 (10 - 20 - 40) wygrywając wszystkie trzy konkursy. Prawo startu w finale Pucharu Świata, który w tym roku odbędzie się w Omaha w stanie Nebraska w USA ( 27 marca 2 kwietnia ) uzyska 3 najlepszych zawodników. Duże szanse ma Polak Dawid Kubiak, który w tej chwili w tabeli zajmuje 3 miejsce. Jego najgroźniejszymi rywalami będę pozostali zawodnicy z pierwszej piątki: Gábor Szabó Jr. z Węgier, Maria Bibikova z Rosji, Andis Varna z Łotwy i Rein Pill z Estonii.Rywalizacja w ramach Pucharu Świata w skokach przez przeszkody toczy się w 15 ligach. Prawo startu w finale uzyskuje 40 najlepszych zawodników z całego świata. Z Polaków jak do tej pory uczestnikami finału byli: Rudolf Mrugała, Jarosław Płatos, Grzegorz Kubiak (aż 6-krotnie), Jacek Zagor, Krzysztof Ludwiczak, Łukasz Jończyk, Krzysztof Prasek, Jarosław Skrzyczyński i Michał Kaźmierczak.