Piłka nożna w ruinach Aleppo. Władze wykorzystują sport do propagandy

Powrót futbolu. Jest bezpiecznie?

Spotkanie wyglądało, jak każdy piłkarski mecz. Dwie drużyny, kibice na trybunach wyposażeni w trąbki, bębny, flagi i kibicujący obu drużynom. Ale tylko w telewizji. Dla ludzi, którzy przeżyli kilka lat wojny nic w tym momencie nie jest normalne. - Ten mecz to pokazówka dla mediów. Reżim chciał pokazać, że odzyskał Aleppo i sprawił, że jest tu bezpiecznie - powiedział telewizji CNN Thaer, jeden z mieszkańców miasta. Ze względów bezpieczeństwa, stacja nie ujawnia jego nazwiska.Thaer w grudniu został zmuszony do ewakuacji z Aleppo i obecnie mieszka w Turcji. - Władze zmusiły połowę mieszkańców Aleppo to wyjazdu z domów. Zrobiły z nich uchodźców. Ten pokazowy mecz to kłamstwo. Nie mogę na to patrzeć, że po tym, co się stało, po tym jak zginęło tam tylu ludzi, tyle krwi zostało przelane, a reżim zachowuje się, jakby nic się nie stało. Rozgrywają mecz piłkarski na ruinach Aleppo.W grudniu zeszłego roku Aleppo zostało odbite z rąk rebeliantów przez syryjski rząd. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało zmuszonych do ewakuacji po zawieszeniu broni.Piłki nożnej w Aleppo nie było od 2012 roku, gdy obie miejscowe drużyny zaczęły grać swoje mecze w oddalonej o 175 km Latakii. - To uczucie, że mogliśmy wrócić na własne boiska, na stadion w Aleppo po pięciu latach, jest nie do opisania - powiedział tuż przed meczem 28 stycznia piłkarz Al-Ittihad Omar Hamidi.Boisko było wysuszone i pełne kurzu. Zabudowania wokół stadionu Riayat al-Shabab są zniszczone po licznych bombardowaniach. Mimo tego, atmosfera na stadionie przypominała tę sprzed lat.- To było długie pięć lat. Czekaliśmy na to, żeby w Aleppo działo się cokolwiek oprócz wojny. Teraz znowu mamy piłkę nożną ! Zaczęliśmy się czuć bezpiecznie w Aleppo - mówił jeden z kibiców.Na jego słowa odpowiada wspomniany wyżej Thaer. - Mieszkańcy Aleppo kochają sport, szczególnie Al-Ittihad. Kiedyś stadion na każdym meczu był pełny. Trudno było zdobyć bilety. A teraz? Zobaczcie na trybuny. Kilkuset ludzi. Ta propaganda jest pełna kłamstw. Al-Ittihad jest teraz kojarzony z władzami i dlatego nie ma kibiców.