Legia - Ajax. Maciej Dąbrowski w najlepszej jedenastce kolejki w Lidze Europy!

Po transferze do Legii zawodził. Był krytykowany, a zimą wydawało się, że odejdzie z zespołu mistrza Polski. Ciężką pracą przekonał jednak do siebie Jacka Magierę i w czwartkowy wieczór w Lidze Europy rozegrał swój najlepszy mecz w Legii.- Zagrał mecz w stylu Michała Pazdana. Zbierał większość piłek zagrywanych przed bramkę Arkadiusza Malarza, a do tego odpowiadał za pilnowanie Kaspera Dolberga. Gdyby poprawił wyprowadzenie piłki, miałby szansę na miano najlepszego piłkarza meczu, a tak musi się nim podzielić z Arkadiuszem Malarzem - tak oceniliśmy występ Dąbrowskiego w spotkaniu z Ajaksem ( ZOBACZ ).Niesamowita przemiana 29-latka została doceniona przez portal statystyczny WhoScored.com. Polak został wybrany do najlepszej jedenastki kolejki, a znalazł się obok takich gwiazd jak: Zlatan Ibrahimović, Edin Dzeko i Benedikt Hoewedes.