Liga Mistrzów. Bayern - Arsenal. Kibice "Kanonierów" nie przyjdą na rewanż?

Lewandowski pomógł oskubać bukmachera

Bayern śmieje się z Arsenalu

Lewandowski komentuje sprokurowanego karnego

Gol i bajeczna asysta Lewandowskiego

Porażka z Bayernem może się odbić negatywnie na Arsenalu również w pozasportowym sposób. Kibice klubu ze wszystkich sił próbują pozbyć się wejściówek na rewanż.Zewsząd słychać nawoływania do pożegnania z Arsene'em Wengerem, którego kontrakt upływa z końcem bieżącego sezonu. Ale odejść próbują także fani.Gdy na Allianz Arena rozlegał się pierwszy gwizdek, biletów na mecz na Emirates Stadium już nie było. Nie można ich było dostać także na oficjalnej klubowej platformie do wymiany i odsprzedaży biletów. Wszystko zmieniło się po końcowym gwizdku.Pierwsze zdjęcie przedstawia kompletnie zajęte trybuny. Na drugim - kilkanaście minut po końcowym gwizdku w Monachium - widzimy już sporo żółtych stref, na które można odkupić bilety. Kolejne obrazki przedstawiają postęp sytuacji - ostatni prezentuje stan z ok. północy:Wciąż zapełniona strefa - prawy górny róg trybun - to miejsce, w którym zasiadają głównie rodziny z małymi dziećmi i właściciele karnetów na sezon.Rewanżowe spotkanie odbędzie się 7. marca o godz. 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl.Zmarnowany rzut karny Arsenalu i gol strzelony głową przez Roberta Lewandowskiego sprawiły, że jedna z firm straciła 350 tys funtów. Wszystko przez zakład, o który poprosił klient na Twitterze.Śmierć, podatki i mecze Bayernu Monachium z Arsenalem w Lidze Mistrzów - w życiu pewne wydają się te trzy rzeczy. Bawarczycy skorzystali z tego na Twitterze śmiejąc się z rywala po środowym zwycięstwie 5-1.. Jeśli mam krew na stopie, to jest pytanie, czy to ja próbowałem wybić piłkę czy on wchodził nakładką - powiedział Lewandowski o sprokurowanym przez siebie karnym.Bayern Monachium wygrał w pierwszym meczu 1/8 finału aż 5:1 z Arsenalem i jest blisko do awansu do ćwierćfinału. Robert Lewandowski miał gola, bajeczną asystę i spowodował rzut karny.