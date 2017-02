Liga Mistrzów. Bayern - Arsenal. Robert Lewandowski pomógł oskubać bukmachera na 350 tys funtów

@SkyBet lewandowksi to score a header & arsenal to miss a penalty #RequestABet — Max Reid (@MReid88) 15 lutego 2017

@mreid88 Thanks for your #RequestABet, you can back it here at 400/1 https://t.co/KaiXYm94AU — Sky Bet (@SkyBet) 15 lutego 2017

@FootyAccums when you cost skybet 350 grand pic.twitter.com/fL945RmSVg — Max Reid (@MReid88) 15 lutego 2017

Bayern śmieje się z Arsenalu

Lewandowski komentuje sprokurowanego karnego

Gol i bajeczna asysta Lewandowskiego

W Sky Bet można "zamówić" skrojony na miarę zakład. Użytkownik Twittera MReid99 poprosił w środę rano o wycenienie sytuacji, w której w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Arsenal nie wykorzystuje karnego, a Lewandowski zdobywa bramkę głową.Sky Bet odpowiedziało ryzykantowi, że przy spełnieniu takich warunków zapłacą 400 funtów za każdego zainwestowanego funta.Alexis Sanchez nie wykorzystał "jedenastki" już w 30 min. Zaledwie 23 minuty później Twitterowy jasnowidz mógł się cieszyć z wygranej - napastnik reprezentacji Polski trafił głową!Max postawił tylko pięć funtów - w rezultacie wygrał dwa tysiące - ale inni Twitterowicze również postanowili się skusić na taką stawkę. W sumie, Sky straciło na tym 350 tys funtów.Śmierć, podatki i mecze Bayernu Monachium z Arsenalem w Lidze Mistrzów - w życiu pewne wydają się te trzy rzeczy. Bawarczycy skorzystali z tego na Twitterze śmiejąc się z rywala po środowym zwycięstwie 5-1.. Jeśli mam krew na stopie, to jest pytanie, czy to ja próbowałem wybić piłkę czy on wchodził nakładką - powiedział Lewandowski o sprokurowanym przez siebie karnym.Bayern Monachium wygrał w pierwszym meczu 1/8 finału aż 5:1 z Arsenalem i jest blisko do awansu do ćwierćfinału. Robert Lewandowski miał gola, bajeczną asystę i spowodował rzut karny.