Liga angielska. Gianfranco Zola chwali Krystiana Bielika

Bielik został wypożyczony z Arsenalu do Birningham w ostatni dzień zimowego okienka transferowego, a dwa tygodnie później już zadebiutował w pierwszym składzie. Polak mecz z Preston North End rozpoczął jako środkowy obrońca.Birmingham mecz przegrało 1:2, ale mimo to trener pochwalił Krystiana Bielika. - Generalnie jego występ można ocenić pozytywnie - powiedział Gianfranco Zola. - W pierwszej połowie trochę cierpiał, ale w drugiej był dobry. Ma bardzo dobre warunki fizyczne, które pozwoliły mu skutecznie walczyć przy dośrodkowaniach i długich podaniach piłkarzy Preston. Po tym co pokazywał na treningach zasłużył na swoją szansę - dodał Zola.W bramce Birmingham 90 minut rozegrał Tomasz Kuszczak "The Blues" zajmują 14. miejsce w tabeli Championship.