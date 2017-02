PSG - Barcelona. Andres Iniesta zniesmaczony po porażce Barcelony. "Nie zasługujemy, by nosić te koszulki"

We wtorkowy wieczór mistrzowie Hiszpanii stanowili niewyraźne tło dla fantastycznie dysponowanych paryżan. Mieli problemy z wyprowadzeniem ataków i gubili się pod wysokim pressingiem rywali. Po meczu z hiszpańskimi dziennikarzami rozmawiał wyraźnie rozżalony pomocnik Barcelony Andres Iniesta.- Jeżeli zagramy tak jak dziś choćby jeszcze jeden raz, nie będziemy zasługiwać na noszenie tej koszulki - stwierdził Hiszpan w rozmowie z katalońskim radiem. - Nie sądzę, by problemem było nastawienie, to nie dotyczy tej drużyny i tych zawodników. Mieliśmy bardzo zły dzień pod każdym względem, zdominowali nas całkowicie, przez nawet moment nie byliśmy w stanie wejść do gry - dodał na łamach dziennika "Mundo Deportivo".Odwrócenie losów dwumeczu wydaje się niemal niemożliwe. Piłkarze Barcelony zdają sobie z tego doskonale sprawę. - Musimy się otrząsnąć, przewrócić stronę, mamy jeszcze inne rozgrywki, o czym nie możemy zapominać. W rewanżu postaramy się do nich zbliżyć, ale wynik z pierwszego meczu bardzo skomplikował nam sytuację - podsumował Iniesta.Rewanżowe spotkanie Barcelony z PSG zostanie rozegrane na Camp Nou 8 marca