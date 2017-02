MŚ w biathlonie. Bailey sensacyjnym zwycięzcą biegu na 20 km

Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Fourcade zdobył też małą Kryształową Kulę za tę konkurencję - w czwartek w Hochfilzen na 20 km rywalizowano po raz trzeci i ostatni w tym sezonie.Bailey osiągnął największy sukces w karierze. Nigdy wcześniej nie udało mu się wygrać żadnych zawodów PŚ, raz był drugi. To dopiero czwarty medal USA w mistrzostwach świata, a pierwszy złoty."To jest niewiarygodne. To wspaniały dzień, najlepszy w mojej karierze" - cieszył się Amerykanin, który przed rokiem myślał już o jej zakończeniu.35-letni Bailey był szybszy od trzy lata młodszego Moravca o 3,3 s. Obaj strzelali bezbłędnie, co okazało się kluczowe. Fourcade, który do triumfatora stracił 21,2 s, spudłował dwukrotnie.Francuz ma już cztery medale w czterech startach w Hochfilzen. Wcześniej zdobył złoto w biegu na dochodzenie, srebro w sztafecie mieszanej i brąz w sprincie.Polacy zajęli odległe lokaty. Najlepszy z nich Andrzej Nędza-Kubiniec uplasował się na 53. pozycji.Był to ostatni indywidualny występ polskich biathlonistów. Żaden z nich nie zakwalifikował się do niedzielnego biegu ze startu wspólnego. Także w rywalizacji kobiet w ostatniej konkurencji MŚ zabraknie biało-czerwonych.Na piątek zaplanowano kobiecą sztafetę 4x6 km, a dzień później na 4x7,5 km pobiegną mężczyźni.1. Lowell Bailey (USA) 48.07,4 (0 karnych minut)2. Ondrej Moravec (Czechy) strata 3,3 s (0)3. Martin Fourcade ( Francja ) 21,2 (2)4. Erik Lesser ( Niemcy ) 32,0 (1)5. Serhij Semenow (Ukraina) 38,6 (1)6. Michal Krcmar (Czechy) 43,6 (0)7. Anton Szypulin (Rosja) 43,9 (2)8. Johannes Thingnes Boe ( Norwegia ) 1.11,9 (2)9. Lars Helge Birkeland (Norwegia) 1.14,3 (1) 10. Benjamin Weger (Szwajcaria) 1.22,8 (1)...53. Andrzej Nędza-Kubiniec (Polska) 5.33,8 (2)