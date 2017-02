Ekstraklasa. Trener Bruk-Betu: Liczę na skuteczniejszą grę

"Przyjeżdża do nas lider, który ostatnio w dobrym stylu pokonał Jagiellonię Białystok . Na pewno jesteśmy na innych biegach; my przegraliśmy 0:3 oni wygrali 3:0. Jednak to będzie nowy mecz, nowe rozdanie" - powiedział cytowany na oficjalnej stronie klubowej Michniewicz.Jego zdaniem najbliższy rywal lepiej niż jego podoczni potrafi "operować" piłką. "Gdańszczanie zapewne będą dłużej się przy niej utrzymywać. Musimy nadrabiać organizacją gry, mądrością i poświęceniem" - dodał Michniewicz.Po 21. kolejce spotkań Lechia jest liderem ekstraklasy z dorobkiem 42 punktów, zaś Bruk-Bet zajmuje piąte miejsce (33 pkt)."Nie ma w tym żadnego przypadku, że Lechia jest liderem. Ta drużyna ma bardzo mocny skład i aspiracje. Walczy o mistrzostwo Polski. Na własnym stadionie już gościliśmy rywali podobnej klasy, takich jak Lech Poznań czy Legia Warszawa i zdobywaliśmy z nimi punkty" - powiedział Michniewicz, który liczy iż w piątek jego ekipę na stadionie będzie wspierał komplet widzów (nieco ponad cztery tys.).Przeciwko Lechii nie będzie mógł zagrać Artem Putiwcew, który w stolicy Wielkopolski ujrzał czerwoną kartkę. Jest dwóch głównych kandydatów na jego miejsce - Mateusz Kupczak i Przemysław Szarek. Gdańsku , w sierpniu "Słonie" pokonały Lechię 2:1 (obie bramki dla przyjezdnych zdobył Vladislavs Gutkovskis). Początek piątkowego meczu w Niecieczy o godz. 20.30.