Liga Europy. Jacek Magiera: Ajax będzie chciał dominować. Ale spokojnie, my też to potrafimy

Czy Ajax jest mocniejszy od Sportingu [Legia w grudniu wygrała ze Sportingiem w Lidze Mistrzów (1:0) czym zapewniła sobie awans do 1/16 finału Ligi Europy? - Na takie pytanie najlepiej odpowiedzieć po meczu - stwierdził Magiera.- Wiemy, że gramy z drużyną młodą, zdolną, która ostatnio w lidze wygrała pięć meczów z rzędu. Ale patrzymy na siebie. Podchodzimy do tego meczu z optymizmem, wiarą i dobrym przygotowaniem - psychicznym, fizycznym, taktycznym i mentalnym - dodał trener Legii, który na środowej konferencji pojawił się wraz z Arkadiuszem Malarzem.- Ja wierzę w to, że zagramy dobry mecz. Że Ajax nie będzie miał tylu sytuacji, ile stwarza sobie ostatnio w lidze - przyznał bramkarz Legii. I dodał: - Przygotowuję się do tego meczu, jak do każdego innego. Dostaliśmy wycinki wideo, obejrzeliśmy je i wyciągnęliśmy wnioski. Kto jest najgroźniejszy? Nie powiem. Ale nie dlatego, że nie chcę. Po prostu nigdy nie nastawiam się na jakiegoś konkretnego zawodnika.- Nie powiem czy będziemy atakować, czy będziemy się bronić. Na pewno nie da się przez cały mecz atakować albo bronić. Trzeba znaleźć odpowiedni balans. I my go będziemy szukać - wtrącił Magiera.I kontynuował: - Ajax ma mnóstwo pucharów, sukcesów. To jest firma. Wszyscy wiemy, jacy piłkarze tam grali. Teraz w Amsterdamie stawiają na młodych, ale ich wyniki w lidze potwierdzają, że to dobry ruch.- Na pewno w czwartek na Łazienkowskiej nasi rywale będą próbowali dominować, ale my też to potrafimy. Mamy piłkarzy, którzy umieją przytrzymać piłkę , rozegrać, czy wykończyć akcję.- Skład ustalę pewnie w środę wieczorem w hotelu. Ale czy akurat on zagra? To nie jest wcale takie pewne. Często mam tak, że czasami wieczorem coś ustalam, a rano zmieniam zdanie. W przypadku tego meczu może być podobnie. Forma moich zawodników sprawia, że mam duży ból głowy - zakończył Magiera.Legia pierwszy mecz z Ajaxem rozegra u siebie. Początek spotkania w czwartek o 21.05. Rewanż w Amsterdamie tydzień później (godz. 19).Dwa lata temu, na tym samym etapie rozgrywek, Ajax bez większych kłopotów poradził sobie z Legią. Dziś warszawski zespół można uznać za wyraźnie mocniejszy niż w tamtej potyczce. A jego przeciwnika?W czwartek o godz. 21.05 przy Łazienkowskiej Legia zmierzy się z Ajaxem Amsterdam w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy. Drużyna Petera Bosza do meczu z zespołem Jacka Magiery podejdzie po pięciu ligowych zwycięstwach z rzędu. Na co, w starciu z Holendrami, mistrzowie Polski muszą uważać najbardziej?